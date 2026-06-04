Marruecos cambia las normas: las lluvias extremas ya obligan a revisar infraestructuras y alertas en el norte de África

Dos personas sobre una barca en una calle completamente inundada en Safi, Marruecos. Redes sociales

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos ha pasado de la preocupación por la sequía a afrontar lluvias extremas e inundaciones, especialmente en el norte y centro del país a inicios de 2026. Las lluvias entre el 1 y el 4 de febrero provocaron evacuaciones masivas, llegando a desplazar a 188.000 personas y afectando 110.000 hectáreas. El gobierno marroquí destinó 330 millones de dólares para rehabilitar infraestructuras, apoyar a afectados y reubicar a familias en zonas de desastre. Las autoridades han iniciado la revisión de infraestructuras urbanas y rurales para prepararlas tanto para sequías como para lluvias extremas, integrando el riesgo de inundación en el urbanismo.

Marruecos ha pasado en pocos meses de mirar al cielo por la sequía a hacerlo por las inundaciones. Tras años de estrés hídrico, las lluvias extremas de este invierno han cambiado el debate: ya no basta con almacenar agua.

El norte y el centro del país sufrieron a comienzos de 2026 una cadena de temporales especialmente intensa. Entre el 1 y el 4 de febrero, las lluvias alcanzaron entre 100 y 200 milímetros en cuencas como Loukkos, Sebou y Bouregreg.

La paradoja es brutal. Marruecos venía de una sequía prolongada, con inversiones en desalación y preocupación por sus embalses, pero las lluvias dispararon los niveles de las presas y provocaron inundaciones en zonas agrícolas y urbanas.

Uno de los puntos más afectados fue Ksar El Kebir, donde las autoridades evacuaron inicialmente a más de 50.000 personas por el aumento del Loukkos y las descargas de la presa de Oued Makhazine.

La cifra creció después de forma dramática. Reuters informó de que las evacuaciones llegaron a 188.000 personas desde comienzos de febrero y que el agua inundó unas 110.000 hectáreas en el noroeste del país.

330 millones de dólares

El episodio dejó una imagen difícil de encajar con la sequía reciente. La presa de Oued Makhazine alcanzó el 160% de su capacidad y tuvo que liberar agua de forma gradual, elevando el riesgo aguas abajo.

La respuesta económica marca el cambio de escala. Marruecos anunció un plan de 3.000 millones de dírhams, unos 330 millones de dólares, para rehabilitar infraestructuras y apoyar a vecinos, agricultores y pequeños negocios afectados.

Ese dinero no se dirige solo a limpiar barro. Africanews detalla que se destinará a carreteras, infraestructuras agrícolas, hogares inundados, negocios dañados y reubicación de familias desplazadas en las provincias declaradas zonas de desastre.

Ahí está el giro de la noticia: Marruecos ya no puede diseñar infraestructuras solo para resistir años secos. También debe prepararlas para lluvias concentradas, presas al límite, drenajes saturados y barrios expuestos a avenidas repentinas.

World Weather Attribution analizó las tormentas que golpearon España, Portugal y Marruecos desde mediados de enero y concluyó que las lluvias extremas muestran una tendencia de mayor intensidad.

El informe advierte además de que la exposición agravó los impactos. Las zonas urbanas densas, los asentamientos en llanuras inundables y las infraestructuras vulnerables convierten una tormenta en una crisis territorial, no solo meteorológica.

Copernicus situó febrero de 2026 dentro de un patrón excepcionalmente húmedo en el oeste y sur de Europa y el norte de África. Las lluvias persistentes provocaron inundaciones y deslizamientos en Francia, España, Portugal y Marruecos.

La revisión ya empieza a moverse en el terreno técnico. Tras las inundaciones, responsables marroquíes han trabajado en integrar mejor el riesgo de inundación en el urbanismo y el diseño de edificios, con una futura guía técnica.