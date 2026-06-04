EEUU marca el camino: la contaminación por microplásticos es "aérea" y amenaza a los parques

Las claves

Las claves Generado con IA Millones de toneladas de microplásticos y fibras sintéticas son transportados por el aire a miles de kilómetros, llegando a parques naturales considerados vírgenes. Investigadores de EEUU y Europa colaboran para monitorizar el fenómeno, que convierte la contaminación por plásticos en un problema transfronterizo y global. En los Pirineos se han registrado caídas diarias de más de 365 partículas de microplásticos por metro cuadrado, niveles similares a los de grandes ciudades. La presencia de microplásticos en cimas extremas y en el ciclo del agua amenaza los recursos hídricos y exige una respuesta internacional coordinada para frenar la dispersión.

Recientes investigaciones internacionales confirman que millones de toneladas de fragmentos plásticos microscópicos y fibras sintéticas son arrastrados por las corrientes de viento hacia la troposfera libre.

Esta red de autopistas de aire transporta las partículas a miles de kilómetros de sus centros urbanos e industriales de origen, depositándolas en entornos naturales que históricamente se consideraban vírgenes: se trata de un desafío científico compartido.

Grupos de investigación de ambos lados del Atlántico, incluyendo por supuesto universidades estadounidenses que han cooperado de cerca con consorcios europeos en Francia y España, colaboran activamente para monitorizar estas emisiones que han despertado bastantes alarmas, y no es para menos.

Los datos demuestran que ningún país está aislado de este circuito global de dispersión, transformando la crisis de los plásticos en un vector de contaminación transfronterizo. El impacto en la península ibérica y el continente europeo es más preocupante.

Los microplásticos viajan por el aire

Estudios de campo realizados en las cumbres de los Pirineos han registrado la caída diaria de más de 365 partículas de microplásticos por metro cuadrado, una cifra comparable al nivel de deposición que sufren grandes urbes como París o Hamburgo.

Al caer con la lluvia o la nieve, estos contaminantes invisibles alteran los ecosistemas acuáticos de los lagos glaciares y se integran en las cadenas alimentarias de la fauna de alta montaña.

El hallazgo de estos materiales sintéticos en cimas extremas como el Monte Everest y en los hielos del Ártico subraya la necesidad urgente de tratados internacionales vinculantes para frenar la producción de plásticos de un solo uso.

El escenario es serio y los científicos están advirtiendo: debido a su persistencia ambiental y a su capacidad para absorber sustancias químicas tóxicas, la presencia de microplásticos en el ciclo del agua de montaña amenaza de forma directa los recursos hídricos de los que dependen las poblaciones situadas río abajo.

Con esto sobre la mesa, la protección de los ríos y las reservas de agua ya no puede gestionarse de forma local, sino que exige una respuesta coordinada global. La presencia de microplásticos en la alta montaña demuestra, ahora, que las fronteras son inútiles contra la contaminación atmosférica.

Ahora el desafío radica, realmente, en detener la dispersión en origen antes de que el ciclo global del agua quede irreversiblemente comprometido, lo que llevaría a los gobiernos a tener que realizar una operativa aún mayor para tratar de encontrar una solución viable para los ciudadanos y el medio ambiente.