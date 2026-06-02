Los veterinarios coinciden: los propietarios de un gato deben tener una red en todos los balcones, terrazas y ventanas

Un gato mira desde la ventana de una casa. Jesús Hellín Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Los veterinarios recomiendan instalar redes resistentes en balcones, terrazas y ventanas para proteger a los gatos de posibles accidentes. Adaptar el hogar a las necesidades felinas, con espacios cómodos, alturas y escondites, mejora el bienestar y reduce el estrés de los gatos. El enriquecimiento ambiental, como túneles, cajas, juguetes interactivos y comederos especiales, estimula física y mentalmente a los gatos domésticos. Distribuir varias zonas de descanso y mantener el transportín accesible favorece la comodidad y la adaptación de los gatos en casa.

Muchos hogares están diseñados pensando únicamente en las personas, pero no siempre en las necesidades reales de los animales que viven dentro. En el caso de los gatos, esta situación puede generar aburrimiento, estrés e incluso problemas de comportamiento.

El veterinario Carlos Gutiérrez insiste en la importancia de "gatificar" la vivienda, un concepto que busca adaptar el entorno doméstico para estimular física y mentalmente a los felinos sin necesidad de realizar grandes inversiones ni reformas complicadas.

Uno de los puntos fundamentales son las ventanas. Según explica el especialista, para los gatos representan una fuente continua de entretenimiento, ya que disfrutan observando el movimiento de la calle, los pájaros, la gente o cualquier cambio en el exterior.

Por este motivo, recomienda proteger siempre balcones y ventanas con redes resistentes. En su caso, instaló sistemas sujetos con ganchos adhesivos y pegamento fuerte que, asegura, llevan más de un año funcionando correctamente sin necesidad de hacer obras.

El veterinario recuerda además que estas redes deben revisarse periódicamente para comprobar que continúan soportando peso y no presentan desgaste. Para él, cualquier vivienda con gatos debería contar con este tipo de protección básica para evitar accidentes.

Espacios para gatos

Además de garantizar la seguridad, Carlos Gutiérrez apuesta por convertir las ventanas en espacios cómodos y atractivos. En algunas zonas colocó césped artificial, macetas con pasto para gatos y jardineras adaptadas como pequeñas camas donde descansar protegidos mientras observan el exterior.

Las alturas también desempeñan un papel importante dentro del bienestar felino. Los árboles rascadores con varios niveles permiten que los gatos controlen mejor el entorno, se refugien y encuentren lugares tranquilos desde los que vigilar lo que ocurre en casa.

Los escondites son otro elemento esencial. Armarios abiertos, rincones discretos o espacios protegidos ayudan a que los animales reduzcan su estrés. Según explica el experto, muchos gatos buscan lugares donde esconderse cerca del olor de sus cuidadores para sentirse más seguros.

El enriquecimiento ambiental también incluye juegos y pequeños cambios diarios. Túneles, cajas de cartón, juguetes rotatorios o recorridos improvisados detrás de muebles pueden convertirse en estímulos muy útiles para evitar el aburrimiento en gatos que viven exclusivamente dentro de casa.

La alimentación puede formar parte de esta estimulación. El uso de comederos interactivos o bolas dispensadoras obliga al animal a esforzarse para obtener comida, favoreciendo tanto la actividad mental como el movimiento físico diario dentro del hogar.

Por último, el veterinario recuerda que los gatos necesitan múltiples zonas de descanso distribuidas por toda la vivienda. Mantener el transportín siempre accesible también ayuda a que no lo relacionen únicamente con visitas al veterinario o experiencias negativas.