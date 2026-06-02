Marruecos cambia las normas: logra traer al mundo a los primeros nonillizos que han sobrevivido durante 5 años

El rey de Marruecos Mohamed VI, durante el discurso televisado que ha dirigido a la nación. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Los nonillizos Cissé, nacidos en Casablanca en 2021, han cumplido cinco años, convirtiéndose en el primer grupo de nueve hermanos de un mismo parto que sobrevive tanto tiempo. El embarazo fue considerado de riesgo extremo y la madre, Halima Cissé, fue trasladada de Mali a Marruecos para recibir atención médica especializada. Los bebés nacieron por cesárea a las 30 semanas, con pesos entre 500 gramos y un kilo, requiriendo incubadoras y seguimiento neonatal intensivo. Hasta ahora, nunca se había documentado la supervivencia de nonillizos; el récord anterior lo ostentaban octillizos nacidos en EE.UU. en 2009.

La historia de los nonillizos Cissé vuelve a ser noticia por una fecha extraordinaria. Los nueve hermanos, nacidos en Casablanca en mayo de 2021, han cumplido cinco años y se preparan para empezar la escuela.

El caso ocupa un lugar único en la medicina perinatal. Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama, Oumou, Mohammed VI, Oumar, Elhadji y Bah son el primer grupo conocido de nueve bebés de un mismo parto que ha sobrevivido.

Su caso resultó muy llamativo. De hecho, Guinness World Records certifica que el nacimiento ocurrió en la clínica Ain Borja de Casablanca. La madre, Halima Cissé, originaria de Mali, fue trasladada a Marruecos para recibir atención especializada durante un embarazo de riesgo extremo.

Al principio, los médicos pensaban que el embarazo era de siete fetos. Ya en Marruecos, las pruebas confirmaron que eran nueve, una situación casi sin precedentes y con riesgos muy elevados para la madre y los bebés.

Los nonillizos nacieron por cesárea a las 30 semanas de gestación. Cada bebé pesó entre 500 gramos y un kilo, por lo que todos necesitaron incubadoras y seguimiento neonatal desde el primer momento.

Guinness recoge que los niños permanecieron 19 meses en Marruecos antes de regresar a Mali. Ese dato ayuda a entender que el hito no fue solo el parto, sino la supervivencia durante los meses posteriores.

Según Guinness World Records, Halima Cissé afirma que los niños "están muy bien" y se encuentran "sanos, activos y llenos de alegría". La institución también los presenta preparados para comenzar su etapa escolar.

Antes de los Cissé, no se había registrado ningún caso de nueve bebés de un mismo parto que sobreviviera más de unas pocas horas. El récord anterior correspondía a octillizos nacidos en Estados Unidos en 2009.

En humanos, los embarazos múltiples de alto orden aumentan mucho los riesgos para la madre y los bebés. Lo que en otros mamíferos puede ser una camada normal, en nuestra especie exige vigilancia clínica intensiva.

🔴Hoy, cumplen 5 años los nonillizos Cissé, de Marruecos. Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama, Oumou, Mohammed VI, Oumar, Elhadji y Bah, establecieron un récord Guinness por ser los primeros nonillizos conocidos en sobrevivir después de nacerpic.twitter.com/7h2xRG9N5i — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) May 4, 2026

El Royal College of Obstetricians and Gynaecologists explica que las gestaciones múltiples suelen tener buen desenlace, pero "las complicaciones son más frecuentes". También advierte de que requieren controles adicionales durante el embarazo.

La prematuridad es uno de los grandes problemas. El mismo organismo señala que una mujer con embarazo múltiple tiene más probabilidades de dar a luz antes de tiempo, especialmente cuando hay tres o más bebés.

Una gestación de riesgo extremo

Johns Hopkins Medicine lo resume de forma clara: "Cuanto mayor es el número de fetos, mayor es el riesgo de nacimiento temprano". Los bebés pueden necesitar ayuda para respirar, alimentarse, mantener la temperatura o combatir infecciones.

La comparación histórica muestra la rareza del caso. En 1971 nacieron nonillizos en Australia, pero ninguno sobrevivió. Hasta el nacimiento de los Cissé, la supervivencia de nueve bebés en un mismo parto no tenía precedentes documentados.

El papel de Marruecos fue decisivo en la atención médica. Los niños son hijos de una pareja maliense, Halima Cissé y Abdelkader Arby, pero nacieron en Casablanca tras el traslado organizado durante el embarazo.

El caso no debería modificar la percepción sobre los riesgos de una gestación múltiple extrema. Aunque, eso sí, demuestra el alcance de la medicina perinatal cuando coinciden diagnóstico, cesárea, incubadoras, seguimiento neonatal y una red de cuidados prolongada.