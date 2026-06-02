La ciudad romana perfecta para recorrer a pie: foro, termas y mosaicos junto a un yacimiento de más de 2.000 años

Las claves

Las claves Generado con IA Complutum, la antigua ciudad romana bajo Alcalá de Henares, permite recorrer su trama urbana original con calles, foro, termas y casas privadas. El yacimiento destaca por la Casa de Hippolytus, con mosaicos, termas, jardines y espacios para banquetes, mostrando el lujo y la sociabilidad de la élite romana. La Casa de los Grifos conserva excepcionales pinturas murales, aportando color y detalles de la vida doméstica romana poco habituales en otros yacimientos. Complutum fue declarada Bien de Interés Cultural y es considerada una de las grandes urbes romanas interiores de España.

Hay ciudades que esconden su origen bajo capas de universidad, plazas literarias y calles con soportales. Alcalá de Henares, en Madrid, es una de ellas: antes de Cervantes y del mundo universitario, fue Complutum.

El gancho está a poco más de 20 kilómetros de Madrid, en las vegas del río Henares. La Ciudad Romana de Complutum tuvo su inicio en el siglo I a.C. y creció después como proyecto urbano planificado.

La Comunidad de Madrid sitúa la construcción de nueva planta en época de Augusto, antes de un abandono progresivo entre finales del siglo IV y comienzos del V.

Lo interesante es que no hablamos de unas ruinas difíciles de interpretar. Complutum permite caminar por una trama urbana romana real, con calles rectas, cuadrículas ordenadas, pórticos, termas públicas, casas privadas y espacios de vida cotidiana.

El recorrido incluye el antiguo foro monumental, origen de la actual Alcalá. Turismo de Alcalá destaca la fachada monumental, las calles, las infraestructuras hidráulicas, el Paredón del Milagro, la basílica civil, el mercado y las termas.

Termas y espacios para reuniones y banquetes

Ahí está la fuerza del titular: foro, termas y mosaicos no aparecen como piezas sueltas, sino dentro de una ciudad planificada. Complutum ayuda a imaginar comercio, baños públicos, justicia, culto y tránsito de viajeros.

La parte más visual llega con la Casa de Hippolytus, situada en los suburbios de la antigua ciudad romana. La Comunidad de Madrid la describe como un complejo de ocio construido entre finales del siglo III y comienzos del IV.

El edificio contaba con pequeñas termas, jardín, espacios para reuniones y banquetes, además de un mausoleo funerario asociado. Debe su nombre a Hippolytus, el autor que firmó el mosaico principal conservado en el conjunto.

Ese mosaico permite pasar de la arquitectura pública al detalle decorativo. No es una piedra más dentro del recorrido: es una ventana al gusto, al lujo y a la sociabilidad de una élite romana.

La otra joya es la Casa de los Grifos, situada cerca del foro. La web oficial de Complutum la presenta como una vivienda urbana señorial con patio porticado y una colección excepcional de pintura mural romana.

Ese detalle refuerza la dimensión arqueológica de la visita. Complutum no conserva solo cimientos, sino rastros de color, decoración y vida doméstica, algo mucho menos frecuente cuando se piensa en yacimientos romanos de interior.

La protección patrimonial también ayuda a medir su importancia. El Ayuntamiento recuerda que Complutum fue declarada Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, en 1992, y la considera una de las grandes urbes romanas interiores.

Alcalá, además, suma otra capa histórica: la UNESCO la reconoce como la primera ciudad universitaria planificada del mundo, inscrita como Patrimonio Mundial en 1998 bajo la denominación Universidad y Recinto Histórico.