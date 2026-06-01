El pueblo español ideal para recorrer a pie y comer buen marisco: castillo del siglo XI, casas indias y calas protegidas

Las claves

Las claves Generado con IA Begur, en Girona, es un pueblo ideal para recorrer a pie, con calles estrechas, casas señoriales y un castillo medieval del siglo XI. El municipio destaca por su legado indiano, visible en las fachadas y la arquitectura de quienes emigraron a América en el siglo XIX. Cuenta con ocho calas y playas, así como la reserva marina Ses Negres, de 80 hectáreas, que protege la biodiversidad local. La gastronomía local ofrece mariscos, pescado de roca y arroces marineros, perfectos tras paseos por la costa y el casco histórico.

Hay pueblos de costa que no piden prisa, sino buenos zapatos. Begur, en Girona, pertenece a esa categoría de lugares que se entienden caminando despacio, entre calles estrechas, casas señoriales, miradores naturales y caminos que bajan hacia el Mediterráneo.

Situado en el Baix Empordà, en plena Costa Brava, el municipio conserva una imagen muy reconocible en lo alto del núcleo urbano: el castillo medieval de Begur, vinculado al siglo XI y convertido hoy en balcón abierto al litoral.

Desde ese punto, la escapada cambia de escala. Ya no se observa solo un pueblo bonito, sino una costa recortada por acantilados, pinares y pequeñas calas, con el mar abriéndose entre paredes rocosas y laderas cubiertas de vegetación mediterránea.

El casco antiguo completa esa primera impresión. Begur conserva calles estrechas y sinuosas, torres defensivas, recuerdos de pescadores y una arquitectura marcada por los indianos, aquellos vecinos que emigraron a América durante el siglo XIX y regresaron con fortuna.

La huella de esa emigración todavía se lee en sus fachadas. La Oficina de Turismo recoge casas como Mas Carreras, levantada en el siglo XIX por Josep Carreras i Frigola, comerciante begurense que emigró a Santiago de Cuba en 1831.

Una reserva de unas 80 hectáreas

Ese legado no funciona como simple decorado. La relación entre Begur y Cuba forma parte de la identidad local y explica por qué el pueblo celebra una Feria de Indianos dedicada a aquellos “americanos” que transformaron su arquitectura y su memoria urbana.

Pero Begur no se agota en el casco histórico. Su término municipal cuenta con ocho calas y playas repartidas entre el norte, el este y el sur: Aiguablava, Fornells, Platja Fonda, Sa Tuna, Aiguafreda, Sa Riera, Illa Roja y Platja del Racó.

Ese litoral explica buena parte de su atractivo. La propia oficina turística lo define por sus acantilados, sus pinos, sus calas escondidas y sus aguas cristalinas, una combinación que encaja con la imagen más clásica de la Costa Brava.

La diferencia está en que aquí la postal tiene también una lectura ambiental. Entre Sa Riera y Aiguafreda se encuentra Ses Negres, una zona marina protegida situada frente al litoral de Begur y sometida a restricciones para conservar sus recursos.

La Generalitat describe este espacio como una reserva de unas 80 hectáreas representativa de los sistemas rocosos someros de la costa catalana. Su valor está en la biodiversidad, pero también en su papel como laboratorio natural para entender ecosistemas mediterráneos.

Por eso recorrer Begur a pie no consiste solo en enlazar calas bonitas. Los caminos de ronda, las bajadas hacia Sa Tuna o Aiguafreda y los miradores sobre el mar permiten leer una geografía hecha de roca, viento, bosque litoral y agua limpia.

La gastronomía remata el viaje sin necesidad de grandes artificios. Después del castillo, las casas indianas y una caminata junto al mar, el plan pide pescado de roca, suquet o un arroz marinero frente al Mediterráneo, con Begur desplegado alrededor.