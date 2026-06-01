Los psicólogos coinciden: los niños que no hallan el sentido de lo que estudian aprenden menos por falta de interés

Las claves

Las claves Generado con IA Los psicólogos advierten que los niños aprenden menos si no encuentran sentido en lo que estudian, perdiendo interés progresivamente. El especialista César Coll destaca la importancia de conectar los contenidos escolares con los intereses reales de cada alumno para lograr un aprendizaje significativo. El "andamiaje educativo" consiste en ofrecer apoyo ajustado a las necesidades del estudiante, fomentando su autonomía de forma gradual. El objetivo educativo debe ser formar personas capaces de aprender por sí mismas, atendiendo a sus inquietudes y promoviendo la responsabilidad sobre su propio aprendizaje.

Muchos niños cumplen con las tareas escolares, memorizan contenidos y aprueban exámenes, pero no logran conectar realmente con aquello que estudian. Para numerosos especialistas en educación, este distanciamiento emocional explica por qué parte del alumnado aprende menos y pierde interés progresivamente.

El psicólogo y experto en educación César Coll sostiene que uno de los grandes retos de la escuela actual consiste en relacionar los contenidos obligatorios con los intereses reales de cada alumno. Según explica, cuando los niños no encuentran sentido personal a lo que aprenden, disminuye notablemente su implicación.

Coll defiende que los docentes deben seguir enseñando aquello que marca el currículum escolar, pero sin olvidar escuchar la voz del alumnado. Para el especialista, atender a sus inquietudes, objetivos y curiosidades permite construir un aprendizaje mucho más significativo y duradero en el tiempo.

El experto considera que la participación activa del estudiante resulta fundamental desde el inicio del proceso educativo. Sin embargo, aclara que esta implicación no debe producirse de manera improvisada ni completamente libre, sino dentro de un entorno acompañado y estructurado por el profesorado.

En este sentido, César Coll insiste en la importancia del llamado "andamiaje educativo", una estrategia basada en ofrecer ayudas ajustadas a las necesidades del alumno mientras desarrolla nuevas capacidades. El objetivo consiste en sostener el aprendizaje sin sustituir completamente el esfuerzo personal del estudiante.

Hacia la autonomía

El psicólogo advierte de que algunos errores pedagógicos aparecen cuando se abandona demasiado pronto al alumno o, por el contrario, cuando el adulto mantiene un control excesivo durante demasiado tiempo. Ambas situaciones dificultan el desarrollo de la autonomía y afectan negativamente al aprendizaje.

Para Coll, el acompañamiento eficaz implica encontrar un equilibrio progresivo. Durante las primeras etapas del aprendizaje, el apoyo puede ser casi total, pero debe ir reduciéndose poco a poco conforme el estudiante adquiere herramientas propias y gana seguridad en sus capacidades.

El especialista también rechaza la idea de que fomentar la autonomía signifique dejar que los alumnos aprendan completamente solos desde el principio. A su juicio, la verdadera enseñanza consiste precisamente en ajustar las ayudas educativas según las necesidades que aparecen en cada momento del proceso.

A medida que el alumno avanza y consolida conocimientos, el docente debe "soltar lastre", permitiendo que el niño asuma cada vez más responsabilidad sobre lo que aprende. Esa transición gradual favorece que el aprendizaje sea más sólido, autónomo y aplicable fuera del aula.

César Coll concluye que el objetivo final de la educación escolar no es únicamente transmitir contenidos, sino formar personas capaces de seguir aprendiendo por sí mismas a lo largo de toda la vida. Para lograrlo, comprender los intereses del alumnado resulta imprescindible.