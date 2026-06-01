El castillo templario mejor conservado de España: del siglo XII, con murallas imponentes y vistas a un río protegido

Las claves

Las claves Generado con IA El Castillo de los Templarios de Ponferrada, en León, es considerado uno de los castillos mejor conservados de España y está vinculado al Camino de Santiago. Su recinto de 8.000 metros cuadrados, con torres, murallas y almenas, destaca por su función defensiva y su impresionante presencia en la región del Bierzo. El castillo está protegido como Bien de Interés Cultural y forma parte de un entorno natural, pues varios tramos del río Sil y sus afluentes figuran en la Red Natura 2000. La historia del castillo se remonta al siglo XII, cuando los templarios se instalaron para proteger a los peregrinos y reforzar un enclave estratégico entre León, Galicia y El Bierzo.

Hay castillos que se visitan por su leyenda y otros que impresionan antes incluso de cruzar la puerta. El Castillo de los Templarios de Ponferrada, en León, pertenece a esa segunda categoría: enorme, reconocible y ligado al Camino de Santiago.

La imagen tiene fuerza por sí sola. Torres, almenas, muros de piedra y un recinto de unos 8.000 metros cuadrados explican por qué esta fortaleza suele aparecer entre las grandes postales defensivas del noroeste español.

La historia arranca antes incluso de los templarios. En la primera mitad del siglo XII, el antiguo poblado fue delimitado con una cerca de cantos y barro, un perímetro que después respetaron las reformas medievales.

La llegada del Temple se produjo en 1178, cuando los monjes guerreros se instalaron en Ponferrada para proteger el Camino de Santiago, cuidar a los peregrinos y reforzar un enclave clave entre León, Galicia y El Bierzo.

Ese origen explica parte del magnetismo del lugar. No es solo un castillo bonito para una escapada, sino una pieza de arquitectura militar vinculada a una de las rutas de peregrinación más importantes de Europa.

Incluye tramos fluviales de la subcuenca del Sil

El recorrido por sus murallas permite entender su función defensiva sin demasiada imaginación. Turismo Ponferrada destaca tres rondas de vigilancia: la Ronda del Sil, la Ronda Alta y la Ronda Baja, cada una con una lectura distinta del recinto.

La Ronda del Sil es especialmente interesante porque discurre por el tramo que mira al río. En esa zona, la pendiente y el propio cauce actuaban como defensa natural, reduciendo la necesidad de levantar barreras adicionales.

La protección patrimonial tampoco es menor. El BOE recoge la delimitación del entorno de protección del Bien de Interés Cultural declarado a favor del castillo de “El Temple”, en Ponferrada, con categoría monumental.

Esa protección ayuda a entender por qué el castillo no se percibe como una ruina aislada. Su fuerza está también en el marco urbano, en la relación con el río, el casco histórico y la memoria jacobea.

El Sil no es un río cualquiera en el mapa ecológico: varios de sus tramos y afluentes figuran en la Red Natura 2000 como “Riberas del Río Sil y afluentes”.

La ficha del espacio indica que incluye tramos fluviales de la subcuenca del Sil, con el cauce y una franja de 25 metros en cada margen. Es una protección pensada para conservar corredores ribereños.

En un país lleno de fortalezas, la de Ponferrada destaca porque conserva escala, relato y presencia. No parece una ruina perdida, sino una ciudadela medieval que todavía domina el paisaje desde el corazón de El Bierzo.