El paseo marítimo perfecto para recorrer a pie: con vistas a una fortaleza medieval y a las islas más protegidas del Atlántico

Las claves

Las claves Generado con IA El paseo de Monte Boi en Baiona recorre dos kilómetros junto al Atlántico, bordeando la fortaleza medieval de Monterreal y ofreciendo acceso a playas y miradores. La fortaleza de Monterreal, construida entre los siglos XII y XVI, conserva tres kilómetros de murallas almenadas y tres torres principales, siendo el gran protagonista del paisaje. El casco antiguo de Baiona, declarado Bien de Interés Cultural, destaca por sus calles estrechas, plazas pequeñas y arquitectura tradicional. Las vistas desde el paseo incluyen las islas Cíes, parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, un espacio protegido con gran valor ecológico y paisajístico.

Hay paseos marítimos que funcionan porque no se limitan a bordear la costa. Baiona, en Pontevedra, permite caminar junto al Atlántico con puerto, playas urbanas, casco histórico, murallas medievales y las islas Cíes al fondo.

El recorrido más reconocible es el paseo de Monte Boi, una ruta que circunda la fortaleza de Monterreal. Turismo de Galicia lo describe como un itinerario de dos kilómetros que da acceso a playas y miradores sobre el océano.

La imagen tiene algo muy difícil de fabricar: el mar a un lado y la piedra al otro. El paseo avanza a los pies del castillo de Monterreal, construido entre los siglos XII y XVI y convertido hoy en Parador Nacional.

La fortaleza es la gran protagonista del paisaje. Turismo de Galicia sitúa el conjunto en unas 18 hectáreas, combinando elementos militares antiguos con las adaptaciones posteriores vinculadas al Parador, sin perder su presencia defensiva sobre la bahía.

Turismo Rías Baixas añade otro dato que refuerza el reclamo: Monterreal conserva tres kilómetros de murallas almenadas y tres torres principales, O Príncipe, A Tenaza y O Reloxo, visibles desde distintos puntos del paseo.

Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas

La ruta no se agota en la postal de la fortaleza. A sus pies aparecen pequeñas playas como A Cuncheira, A Ribeira, A Barbeira u Os Frades, que permiten alternar caminata, baño, sombra y paradas frente a la ensenada.

Baiona también tiene ese punto de villa marinera que ayuda a vender la escapada. Su casco antiguo fue declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de conjunto histórico, por un decreto publicado en el BOE en 1993.

Ese reconocimiento encaja con una trama de calles estrechas, piedra, soportales, plazas pequeñas y fachadas tradicionales. No es solo un paseo bonito junto al agua: la villa conserva una escala histórica que se entiende mejor caminando.

Las islas Cíes forman parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, junto a Ons, Sálvora y Cortegada, una de las grandes joyas atlánticas protegidas.

No son solo una silueta bonita al fondo de la ría. El Ministerio para la Transición Ecológica destaca en este parque acantilados, dunas, playas, matorrales y fondos marinos de roca, arena y concha.

Las cifras explican su importancia ecológica. El parque suma 8.480 hectáreas, de las que 7.285,2 son marítimas; solo el archipiélago de Cíes cuenta con 2.658 hectáreas marinas y 433 terrestres.

Ahí el paseo de Baiona gana profundidad. No consiste solo en caminar junto al mar, sino en mirar hacia un espacio protegido donde el Atlántico conserva ecosistemas terrestres y submarinos de enorme valor ambiental.

Por eso la escapada funciona tan bien: paseo fácil, fortaleza medieval, playas tranquilas, casco histórico y vistas a uno de los grandes santuarios naturales de Galicia. Baiona tiene mar, historia y una percha científica clara.