El pueblo español perfecto para recorrer a pie: junto al mar y con playas formadas por lagunas costeras del Holoceno

El núcleo de l'Estartit está condicionado por la llanura aluvial del río Ter.

Las claves

Las claves Generado con IA L'Estartit destaca por su riqueza ecológica, geológica y marítima, situada en la Costa Brava y modelada por la llanura aluvial del río Ter. Las playas del municipio se formaron por lagunas costeras y marismas originadas en el Holoceno, hoy protegidas y restauradas como El Ter Vell y La Pletera. Forma parte esencial del Parque Natural del Montgrí, Illes Medes y Baix Ter, combinando biodiversidad, playas y una reserva marina única. Las Islas Medes, frente a L'Estartit, son una reserva marina donde la protección ha permitido estudios científicos sobre cambio climático y biodiversidad marina a nivel internacional.

La localidad costera de L'Estartit es uno de los rincones más espectaculares de la Costa Brava gracias a su inmensa riqueza ecológica, geológica y marítima. El crecimiento y la morfología de este núcleo urbano están históricamente condicionados por la llanura aluvial del río Ter.

A lo largo de los siglos, la acumulación de sedimentos fluviales en la desembocadura del río ha modelado un terreno fértil y llano que define el paisaje de la zona.

Esta impresionante dinámica fluvial no solo ha determinado la estructura del suelo actual, sino que también ha propiciado una transición natural única entre los acantilados del macizo del Montgrí y las playas del municipio.

El mayor tesoro ecológico de la zona lo constituyen sus lagunas costeras y marismas, originadas durante la época geológica del Holoceno. Espacios protegidos como El Ter Vell y La Pletera nacieron tras el cierre de antiguos brazos de mar por cordones de dunas y aportes del río.

Aunque la presión urbanística del siglo pasado alteró este entorno, varios proyectos de restauración han devuelto a la vida estos humedales salobres, devolviéndoles su función natural de protección climática.

Playas preciosas con rincones históricos

Actualmente, todo este conjunto geográfico es una parte fundamental e imprescindible del Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter. La combinación de sus playas interiores, la biodiversidad de sus lagunas restauradas y la reserva marina de las Islas Medes posicionan a L'Estartit como un referente en la recuperación de espacios degradados.

Grosso modo, a diferencia de la mayoría de los destinos del litoral español, el municipio posee una relevancia científica excepcional a nivel internacional gracias a su proximidad al archipiélago de las mencionadas Islas Medas.

Declaradas reserva marina protegida, se han convertido en un auténtico laboratorio natural único en el mar Mediterráneo, gracias en parte al cese total de la pesca y la extracción de recursos de la zona durante más de cuatro décadas, lo que ha permitido a los biólogos y oceanógrafos realizar series de estudios de campo de forma ininterrumpida.

Esta estricta protección, es lo que hace que L'Estartit sea un lugar tan único en España, siendo un punto de referencia global para la investigación del cambio climático y la resiliencia de la biodiversidad submarina en el sur de Europa.

El municipio demuestra de este modo que la preservación de la geología histórica puede convivir con un desarrollo turístico responsable y plenamente enfocado al disfrute de los turistas, sin renunciar nunca a la buena preservación del lugar, que se mantiene intacta aún a pesar de recibir cientos de visitas por parte de turistas españoles y extranjeros.