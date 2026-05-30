El pueblo español perfecto para recorrer a pie: junto al mar, con islotes del Paleozoico y fenómenos geológicos

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Las claves Generado con IA Celorio, en Llanes, es un pueblo costero destacado por su entorno natural y fenómenos geológicos únicos. Frente a sus playas emergen islotes del Paleozoico que funcionan como barreras naturales contra el oleaje. Destacan la playa de Gulpiyuri y cavidades como Cobijeru, formadas por filtraciones de agua marina a través de conductos subterráneos. Celorio es considerado uno de los mejores laboratorios naturales para estudiar el modelado kárstico y la evolución tectónica del norte de España.

El pequeño pueblo costero de Celorio, en el concejo de Llanes, se consolida como una de las villas marineras más especiales de España, gracias a su combinación de tranquilidad, fenómenos geológicos y ubicación privilegiada.

Si bien es cierto que el enclave brilla por ser un entorno natural espectacular repleto de encanto, su mayor atractivo reside en su singular entorno geológico, caracterizado por la presencia de imponentes islotes originados en la era del Paleozoico.

Estas formaciones rocosas precámbricas, que emergen directamente del Mar Cantábrico frente a sus playas, funcionan como barreras naturales contra el fuerte oleaje. El resultado es un paisaje visualmente dramático que cambia por completo con el ritmo de las mareas, dejando al descubierto senderos de arena y tesoros ecológicos de gran valor científico.

Celorio, un paraíso del Paleozoico

La costa de Celorio es tan especial que no solamente destaca a nivel nacional, sino en todo el mundo: y todo gracias a que alberga fenómenos geológicos únicos en forma de playas interiores o de interior.

La más famosa de la zona es la playa de Gulpiyuri, que se encuentra a escasos kilómetros de la localidad asturiana en cuestión, a la que se suman cavidades cercanas como Cobijeru, que también puede encontrarse a poca distancia del pueblo en sí.

Estos arenales se forman cuando el agua del mar se filtra tierra adentro a través de los antiguos conductos de cuevas subterráneas y sumideros kársticos, creando zonas de baño sin salida directa al mar, rodeadas de verdes prados asturianos.

Se trata de un verdadero tesoro científico de la localidad que va más allá de cualquier cosa que los turistas se imaginen, gracias al endokarst activo: el agua de lluvia cargada de dióxido de carbono disuelve la roca caliza desde hace miles de años, creando una intrincada red de galerías subterráneas.

Hablamos de una proeza increíble de la hidrogeología crucial para comprender cómo el cambio climático y la elevación del nivel del mar impactan la geomorfología costera actual, cambiando el panorama español.

La trascendencia geológica de Celorio y el litoral de Llanes radica, con todo, en que constituyen uno de los mejores laboratorios naturales del mundo para estudiar el modelado kárstico y la evolución tectónica del norte peninsular.

Aunque bien es cierto que el grueso de los visitantes acude al enclave para disfrutar de sus playas y su tranquilidad, lo cierto es que otro tanto se adentra en Celorio con la esperanza de ver parte de los orígenes del territorio gracias a su buen estado de conservación y su valor científico.