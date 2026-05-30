España cambia de aliados: se une a Portugal para proteger ríos, agua y territorios del calor extremo y la sequía

El río Miño a su paso por la ciudad de Ourense.

Las claves

Las claves Generado con IA España y Portugal han creado una Alianza por la Seguridad Climática para coordinar la gestión de ríos, agua y territorios frente al cambio climático. El acuerdo, firmado en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, refuerza la cooperación ante fenómenos extremos como sequías, incendios, inundaciones y olas de calor. Ambos países trabajarán juntos en la gestión sostenible de cuencas compartidas y la armonización de planes de sequía, especialmente en los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana. La alianza también incluye el desarrollo de la Constelación Atlántica, una red de satélites para mejorar la prevención y gestión de riesgos climáticos.

España y Portugal han decidido tratar el cambio climático como un problema compartido y no como una suma de emergencias nacionales. La nueva Alianza por la Seguridad Climática convierte la frontera ibérica en un laboratorio de cooperación frente a sequías, incendios, inundaciones y olas de calor.

El acuerdo se cerró en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada en La Rábida, Huelva, con un mensaje claro: los dos países quieren reforzar la coordinación ante fenómenos extremos que ya golpean con especial dureza a la península ibérica. La Moncloa subrayó que la colaboración climática fue uno de los ejes principales de la cita.

La idea de fondo es sencilla, pero muy relevante: los ríos, los incendios y las sequías no entienden de fronteras administrativas. En la declaración conjunta, ambos gobiernos reconocen que España y Portugal son especialmente vulnerables al cambio climático por su posición geográfica y por el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos.

Ahí entra el agua como gran campo de pruebas. Los dos países ya trabajan dentro del Convenio de Albufeira, el marco que regula la protección y el aprovechamiento sostenible de las cuencas compartidas del Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana. La última reunión técnica puso el foco en coordinar la planificación hidrológica y homogeneizar los indicadores y planes de sequía.

El cambio no es menor. España y Portugal quieren mirar las masas de agua compartidas con los mismos parámetros: cuenca vertiente, presiones, impactos, estado ambiental, caudales y demandas. En la práctica, eso permite pasar de una gestión reactiva a una vigilancia más ordenada del territorio y de sus recursos.

También miran al cielo

Los caudales mínimos son una de las piezas más sensibles. El régimen del Convenio de Albufeira fija volúmenes que ambos países deben garantizar en puntos de control, con el objetivo de preservar usos, ríos y estuarios. También prevé seguimiento mensual y reuniones específicas cuando llega el verano o la sequía se agrava.

La percha científica está en la relación entre calor y sequía. Un estudio publicado en Science Advances en 2026 advierte de que los eventos compuestos de sequía y ola de calor han aumentado de forma notable desde comienzos de siglo, con riesgos elevados para ecosistemas, agricultura, incendios y seguridad hídrica.

España llega a este pacto con señales muy claras. AEMET confirmó que el verano de 2025 fue el más cálido de su serie histórica, mientras que su predicción estacional para mayo, junio y julio de 2026 apunta a una alta probabilidad de temperaturas por encima de lo normal en todo el país.

Portugal aparece como el aliado lógico porque comparte ríos, clima, incendios y vulnerabilidad rural. La declaración conjunta habla de reforzar la cooperación transfronteriza, mejorar los servicios públicos en la frontera y proteger a los pequeños municipios frente a los impactos del cambio climático.

La alianza también mira al cielo. España y Portugal quieren avanzar en la Constelación Atlántica, una red de 16 satélites de observación de la Tierra pensada para mejorar la prevención de inundaciones, incendios y olas de calor, además de optimizar la gestión del territorio y los recursos naturales.