Las claves

Las claves Generado con IA La edad para dar un móvil a los niños no es lo relevante, sino que cumplan normas como hacer las tareas de forma autónoma. El teléfono sigue siendo propiedad de los padres y se entrega al menor solo como préstamo y bajo reglas claras. Se recomienda negociar en familia las normas de uso y establecer momentos libres de pantallas, como durante comidas o excursiones. La madurez, la autonomía y la alfabetización digital previa son fundamentales antes de dar un móvil; el ejemplo de los padres es clave.

El debate sobre la edad idónea para entregar el primer teléfono móvil a los menores parece que va más allá de la edad. No se trata de tener 12 o 13 años, sino de cumplir una serie de normas que son innegociables.

Así lo considera al menos el psicólogo Javier de Haro, quien en un vídeo publicado en su perfil de Instagram ha establecido seis normas que se deben cumplir antes de que tu hijo pueda tener su primer teléfono móvil.

La primera premisa rompe con la idea de propiedad del dispositivo por parte del menor. De Haro recuerda de forma tajante que el teléfono móvil no es de ellos, sino de los padres, quienes simplemente se lo prestan temporalmente.

En segundo lugar, el especialista aboga por la construcción conjunta de las normas de uso en el hogar. Involucrar a los hijos en este proceso normativo suele deparar sorpresas positivas, fomentando un compromiso mucho mayor y un respeto bidireccional.

Momentos libres de pantallas

No obstante, existe un límite infranqueable dentro de esta negociación familiar compartida. Si una acción digital puede ofender a otros o causaría vergüenza si los progenitores la descubrieran, queda completamente prohibido realizarla bajo cualquier circunstancia tecnológica en las redes.

El tercer innegociable exige establecer momentos diarios libres de pantallas para toda la familia. De Haro señala que durante las comidas, trayectos en coche o excursiones, el aislamiento se cuela cuando el dispositivo entra en la habitación del menor.

La cuarta advertencia se centra en la autonomía y madurez del adolescente para gestionar sus quehaceres habituales. Si un hijo no es capaz de cumplir con sus responsabilidades básicas autónomamente, resulta imprudente confiarle una herramienta tan compleja y peligrosa.

Como quinto pilar, el psicólogo propone una alfabetización digital previa y progresiva en el entorno doméstico. Antes de otorgar un smartphone con acceso ilimitado a internet, es crucial educar profundamente en el uso correcto de las tecnologías actuales hoy.

Una excelente alternativa de entrenamiento adaptativo consiste en introducir dispositivos intermedios como los smartwatches. Estos relojes inteligentes permiten a los menores aprender a cuidar un objeto valioso, respetar normas iniciales y comunicarse de manera segura y muy controlada siempre.

Finalmente, el sexto innegociable se alza como el pilar más trascendental para el experto: la coherencia paterna. Resulta completamente inútil establecer restricciones severas de desconexión si los propios adultos muestran una dependencia desmedida hacia las pantallas en su rutina.

Los padres deben erigirse como un espejo de conducta saludable y equilibrada en el entorno digital. El testimonio del psicólogo subraya que el ejemplo cotidiano ejerce un impacto educativo infinitamente superior a cualquier amonestación verbal o un castigo severo.

La conclusión de De Haro redefine por completo el marco de la crianza moderna. La decisión de otorgar un teléfono móvil no debe guiarse por la edad biológica, sino por el nivel de madurez alcanzado por el menor.

Este proceso requiere una sólida base de educación, límites claros, un acompañamiento activo y, fundamentalmente, la ejemplaridad de los adultos.

Solo mediante este enfoque integral podremos garantizar una integración tecnológica verdaderamente saludable en las nuevas generaciones del país hoy.