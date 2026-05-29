Carlos Gutiérrez, veterinario: "Si un gato es blanco y negro, seguro que es más esquivo. Les agobian las personas"

Las claves

Las claves Generado con IA El veterinario Carlos Gutiérrez afirma que los gatos blancos y negros, conocidos como "gatos vaca", suelen ser más esquivos y sensibles al contacto humano. La genética es responsable de la particular separación de colores en el pelaje de estos gatos, debido al llamado "gen de las manchas blancas". Los gatos tricolor (calicó o carey) suelen ser hembras, ya que el color negro y naranja depende del cromosoma X; solo el 3% de los tricolor son machos y suelen ser estériles por el síndrome de Klinefelter. Aunque la genética influye en ciertos rasgos, el entorno y la experiencia de cada gato determinan su personalidad y comportamiento.

Los gatos no solo destacan por su aspecto físico. En muchos casos, el color de su pelaje también despierta teorías sobre su comportamiento y personalidad. El veterinario Carlos Gutiérrez ha vuelto a poner este debate sobre la mesa al hablar de los conocidos "gatos vaca", los felinos blancos y negros que, según algunos estudios, suelen ser más reservados y sensibles al contacto humano.

El especialista reconoce sentir debilidad por estos animales, aunque explica que ciertas investigaciones apuntan a que pueden tener un temperamento más complejo que otros gatos. Aun así, aclara que los propios estudios advierten de que todavía hacen falta más pruebas y que el entorno del animal influye enormemente en su carácter.

Según explica Carlos Gutiérrez, muchos gatos blancos y negros tienden a ser más esquivos y a agobiarse fácilmente cuando reciben demasiada atención. Por eso suelen buscar rincones tranquilos donde descansar y desconectar del ruido o de la presencia constante de personas dentro de casa.

Una de las características más llamativas de estos felinos es precisamente la separación absoluta de colores en el pelaje: las zonas negras son completamente oscuras y las blancas aparecen totalmente limpias de otros tonos.

Detrás de esta peculiar apariencia se encuentra la genética. Estos gatos poseen el llamado "gen de las manchas blancas", responsable de que grandes partes del cuerpo aparezcan cubiertas de blanco puro. Habitualmente, estas manchas ocupan entre el 40% y el 60% de toda la superficie corporal del animal.

Color y carácter

La cantidad de blanco puede variar mucho entre un ejemplar y otro. Algunos gatos presentan únicamente pequeñas manchas claras en una pata o cerca de la cabeza, mientras otros muestran casi todo el cuerpo blanco con apenas unas zonas negras repartidas por el lomo o la cara.

Carlos Gutiérrez también ha explicado otra curiosidad genética relacionada con los gatos tricolor, conocidos como calicó o carey. En estos casos, el color del pelaje está ligado directamente a los cromosomas sexuales, motivo por el que la inmensa mayoría de estos felinos son hembras.

Los tonos negro y naranja dependen del cromosoma X, mientras que el blanco está regulado por otros genes independientes. Como las hembras poseen dos cromosomas X, pueden combinar ambos colores al mismo tiempo, algo extremadamente raro en gatos macho normales.

Solo alrededor del 3% de los gatos tricolor son machos. Cuando ocurre, suelen padecer síndrome de Klinefelter, una alteración genética que les proporciona una composición cromosómica XXY. Además de su llamativo pelaje, estos animales son completamente estériles, una característica habitual en este tipo de casos.

Aunque muchos veterinarios consideran que los gatos carey o tricolor suelen ser más independientes y difíciles durante las consultas, Carlos Gutiérrez insiste en que cada animal tiene una personalidad distinta. La genética influye en determinados rasgos, pero nunca determina completamente el comportamiento de un gato.