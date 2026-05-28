Michael, psicólogo: "Trabajaba como camarero y sé a qué se debe el 4% de las propinas que se dan en bares y restaurantes"

Michael Lynn es investigador de la Universidad de Cornell en Nueva York.

Las claves

Las claves Generado con IA El psicólogo Michael Lynn ha dedicado su carrera a estudiar el fenómeno de las propinas, un acto social complejo y arraigado que va más allá de la simple generosidad. Según Lynn, la atención recibida solo explica un 4% de las variaciones en las propinas; factores como el importe de la factura, el método de pago y las dinámicas del grupo influyen mucho más. El auge de las propinas digitales y las sugerencias predeterminadas en las pantallas de pago están cambiando la forma en que se concibe y se da la propina, generando nuevas expectativas y cierta fatiga en los consumidores. Las normas culturales sobre las propinas varían según la región y el tipo de trabajo, reflejando profundas diferencias en las actitudes sociales hacia la gratitud y la reciprocidad en el sector servicios.

El psicólogo social Michael Lynn, investigador de la Universidad de Cornell (Nueva York, Estados Unidos), ha dedicado décadas a estudiar el fenómeno de las propinas. Su trabajo revela que esta práctica trasciende la simple generosidad, convirtiéndose en un fascinante y arraigado ritual social.

Durante su etapa como estudiante, Lynn trabajó sirviendo mesas y preparando bebidas. Aquella experiencia motivó una tesis sobre por qué los grupos grandes dejan menos propina, impulsando una carrera académica que culmina ahora con un libro muy revelador.

Su obra analiza un hábito que en su país mueve decenas de miles de millones de dólares anualmente, desafiando las teorías económicas tradicionales. Pagar voluntariamente más dinero tras haber recibido un servicio contradice la lógica de maximizar la utilidad del consumidor actual.

Para muchas personas, dejar propina funciona como un acto completamente reflejo. Sin embargo, este comportamiento resulta menos uniforme de lo que solemos asumir, estando profundamente condicionado por normas sociales, psicología humana, dinámicas económicas e incluso por rasgos culturales nacionales.

Cuáles son las causas

Lynn sostiene que no existe una única causa que explique esta costumbre. Se trata de una constelación de factores diversos: queremos recompensar el buen servicio, pero también buscamos encajar socialmente, proyectar estatus y evitar cualquier tipo de vergüenza pública.

Uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio de Lynn, que se ganaba la vida trabajando como camarero durante sus estudios, es que la propina raramente refleja la verdadera calidad del servicio.

De hecho, la atención recibida explica apenas un 4% de las variaciones en los porcentajes que deciden otorgarse. En lugar del trato recibido, existen otros elementos que influyen decisivamente.

El tamaño total de la factura, el método de pago utilizado y las dinámicas internas del grupo de comensales resultan ser factores mucho más determinantes al dejar propinas.

El reciente auge de las propinas digitales también genera un impacto significativo. Las sugerencias predeterminadas en las pantallas de pago incentivan la generosidad del cliente, pero al mismo tiempo provocan cierta fatiga y alteran las expectativas tradicionales del consumidor.

Las expectativas sobre los pagos adicionales varían enormemente dependiendo de la profesión. Mientras que premiar a camareros o peluqueros se considera completamente normal, otros empleos, como los repartidores o los baristas, operan en un territorio social muchísimo más ambiguo.

Estas normas culturales fluctúan drásticamente entre distintas regiones y países del mundo. Las diferencias geográficas reflejan actitudes sociales muy arraigadas respecto a la jerarquía, la gratitud mutua y la reciprocidad esperada entre clientes y trabajadores del sector servicios actualmente.

Para los empleados del sector, comprender esta psicología resulta vital y muy práctico. Este conocimiento afecta directamente sus ingresos económicos diarios, su nivel de moral laboral y la manera en que interactúan constantemente con los diferentes tipos de clientes.

Los directivos empresariales también pueden aprovechar estos valiosos descubrimientos para diseñar mejores estrategias laborales. Crear sistemas de compensación mucho más justos ayuda a incentivar el rendimiento del personal y evita reforzar aquellas desigualdades históricas que penalizan a ciertos trabajadores.

Lynn recuerda que no existe ninguna autoridad suprema sobre las propinas. Estas normas evolucionan siempre desde la base, impulsadas por el comportamiento cambiante de los propios consumidores al navegar por esta confusa pero fascinante etiqueta económica moderna diaria.