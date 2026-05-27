Ya es oficial: Sanidad amplía la alerta por listeria y ordena retirar más queso fresco vendido en España

Las claves

Las claves Generado con IA Sanidad ha ampliado la alerta por listeria, ordenando la retirada de nuevos lotes de queso fresco de vaca vendidos en España. La medida afecta a todos los productos con fecha de caducidad igual o anterior al 6 de julio de 2026 de las marcas Cerrato, Goya, Nativo y Sabor de Casa. La alerta llegó tras detectarse Listeria monocytogenes en un lote de queso de la marca Goya y se ha extendido a la mayor parte del territorio nacional. Se recomienda no consumir los quesos afectados y acudir al médico si aparecen síntomas como vómitos, diarrea o fiebre, especialmente en embarazadas y personas vulnerables.

La alerta por listeria en queso fresco de vaca vendido en España se amplía con nuevos productos afectados y una retirada más extensa de los canales de comercialización. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha actualizado el aviso por presencia de Listeria monocytogenes en quesos frescos procedentes de España.

La clave de la nueva comunicación está en la fecha de caducidad. AESAN indica que, por precaución, la retirada se amplía a todos los lotes de los productos afectados cuya caducidad sea igual o anterior al 6 de julio de 2026. No se trata ya solo de unos lotes concretos, sino de una medida más amplia.

El nuevo producto incorporado a la alerta es el queso fresco sabor mediterráneo de la marca Cerrato, en envase de plástico de 300 gramos y refrigerado. A él se suman referencias ya incluidas de las marcas Goya, Nativo y Sabor de Casa, todas ellas vinculadas a queso fresco de vaca refrigerado.

Entre los productos afectados figuran queso costeño de Nativo, queso estilo llanero de Goya, queso Latino de Goya y queso Latino de Sabor de Casa, en distintos formatos: barra, envase de plástico y pesos de 250, 300 o 325 gramos. AESAN pide comprobar siempre marca, producto y caducidad.

La distribución no ha sido limitada. Según la información oficial, estos quesos se han comercializado en la mayor parte del territorio nacional y el aviso se ha trasladado a las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información para verificar su retirada.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 señala que la alerta inicial llegó el 12 de mayo desde Aragón, tras detectarse Listeria monocytogenes en queso fresco de vaca de la marca Goya. Las investigaciones posteriores ampliaron la retirada a otros lotes, marcas y productos relacionados.

La recomendación para los consumidores es clara: no consumir los quesos incluidos en la alerta si se tienen en casa. En caso de haberlos tomado y presentar vómitos, diarrea o fiebre, AESAN aconseja acudir a un centro de salud, especialmente si la persona afectada está embarazada.

El riesgo sanitario no afecta a todos por igual. EFSA recuerda que la listeriosis se asocia sobre todo a personas mayores, embarazadas, recién nacidos y pacientes con el sistema inmunitario debilitado; además, la bacteria puede encontrarse en distintos alimentos y obliga a extremar la higiene para evitar contaminaciones cruzadas.

El queso fresco es un producto refrigerado, de consumo rápido y muy presente en hogares y pequeños comercios. La medida busca cortar la exposición antes de que un alimento aparentemente cotidiano se convierta en un problema para los grupos más vulnerables.