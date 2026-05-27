Lucía Gutiérrez, psicóloga: "Si pasas noches sin dormir, puedes recuperar la agilidad mental utilizando creatina"

Las claves

Las claves Generado con IA La psicóloga Lucía Gutiérrez destaca que la creatina puede ayudar a recuperar la agilidad mental tras noches sin dormir, proporcionando energía rápida al cerebro. El insomnio es un problema frecuente en España, afectando de forma transitoria a un 48% de la población y de manera crónica entre un 10 y 15%. La creatina, conocida por su uso en el rendimiento físico, también puede reducir o revertir déficits cognitivos causados por la privación de sueño y el estrés intenso. Aunque se producen entre uno y tres gramos de creatina al día de forma natural, las dosis para efectos cerebrales deben ser puntualmente mayores, siempre bajo supervisión profesional.

Al igual que los músculos, el cerebro es un órgano que requiere una considerable cantidad de energía para funcionar correctamente.

Por ello es realmente importante un buen descanso con un sueño de calidad. Sin embargo, no todos lo consiguen. Los problemas de insomnio son habituales en España, ya que aproximadamente un 48% lo sufre de manera transitoria y entre un 10 y un 15% lo tienen crónico, según los datos de la Real Academia de Medicina en España.

En este contexto, Lucía Gutiérrez, psicóloga propone el uso de la creatina, "puedes conseguir una reserva de energía rápida a través de la fosfocreatina". Aunque tradicionalmente se conoce por su papel en el rendimiento físico, también es útil para el cerebro y la función cognitiva.

Mujer que no puede dormir por insomnio Istock

Este suplemento cuenta con el potencial para ayudar al cerebro en situaciones donde necesita energía con urgencia, como cuando ocurre con el estrés intenso, la carga mental o la privación del sueño, pero nunca puede sustituirlo.

Gutiérrez expone que los efectos de la creatina ayudan a aquellos que pasan largos periodos de tiempo sin dormir "alrededor de 21 horas", explica. Se pueden reducir o incluso revertir los déficits cognitivos.

Aunque para ello la experta recalca que no se deben cometer excesos, es importante tomar dosis coherentes "entre 25 y 30 gramos y de forma puntual, pero depende de la persona", afirma. Las tomas clásicas para quienes entrenan músculo son de 3 a 5 gramos al día y no son suficientes para que la creatina llegue de forma significativa al cerebro.

Es importante recalcar que el propio cuerpo humano la produce de forma natural, aproximadamente entre uno y tres gramos al día. Este compuesto se obtiene también mediante las dietas, especialmente con alimentos de origen animal, como carne, pescado o aves.

"Existe una relación interesante entre la creatina y la salud mental" destaca la experta. Los niveles bajos de fosfocreatina cerebral se relacionan con la gravedad en los síntomas depresivos, especialmente aquellos relacionados con trastornos bipolares.

De la misma manera, Gutiérrez hace referencia a que la creatina podría actuar positivamente como complemento en la medicación antidepresiva. "Aunque este campo aún requiere más investigación", recalca.

"En cuanto a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o la enfermedad de Huntington, tiene efectos prometedores", aclara. Al igual que en el Alzheimer, que con dosis de 20 gramos, estudios piloto sugieren posibles mejoras, aunque no hay conclusiones firmes.

Gracias a la información aportada por Gutiérrez, podemos llegar a comprender, que aunque queda mucho camino por recorrer, los buenos resultados posicionan a este suplemento como un ayudante alentador.