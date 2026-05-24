El pueblo español perfecto para recorrer a pie: un Conjunto Histórico junto al mar con murallas de roca milenaria

El gran baluarte de Tossa de Mar radica en sus murallas milenarias.

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Las claves Generado con IA Tossa de Mar destaca por su Vila Vella, un conjunto medieval amurallado declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional. Las murallas y torres de Tossa de Mar, construidas en el siglo XII para defenderse de piratas, se asientan sobre un promontorio de granito de 300 millones de años. El diseño peatonal del recinto permite recorrer cómodamente sus calles empedradas, pasajes y las tres torres circulares más emblemáticas. Tossa de Mar ha sido escenario de producciones de Hollywood, como la película 'Pandora y el holandés errante', lo que impulsó su fama internacional.

Tossa de Mar es uno de los municipios más destacados del país, con impresionantes maravillas emblemáticas como Vila Vella, un entramado de calles empedradas y peatonales que fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional.

El maravilloso pueblo costero es también conocido por albergar el único ejemplo de población medieval fortificada que está prácticamente intacta en Cataluña, posicionándose como un testimonio vivo del urbanismo defensivo de los siglos XII y XIV junto a las aguas del mar Mediterráneo.

Lo más importante de la localidad radica en sus murallas milenarias, una estructura cuyo valor histórico se complementa con una enorme singularidad geológica.

Construidas originalmente a finales del siglo XII para proteger la villa de los ataques piratas, los muros y torres defensivas se asientan directamente sobre un promontorio granítico de valor excepcional que se adentra en el mar.

Este colosal macizo rocoso, perteneciente al espacio natural de las Cadiretes, está constituido por un plutón de granito de unos 300 millones de años de antigüedad, el cual presenta una alta resistencia a la erosión marítima y sirvió como cantera natural para extraer los bloques de piedra con los que se edificó la misma fortaleza.

Tossa de Mar es un perfecto tesoro medieval

La simbiosis entre el relieve geológico y el patrimonio militar convierte a este acantilado fortificado en un punto de gran interés científico y paisajístico en el litoral mediterráneo.

Lo mejor de todo es que el diseño urbano del recinto está totalmente pensado para poder realizarse mediante un cómodo paseo: cualquiera puede disfrutar de las maravillas de Tossa de Mar sin preocupaciones y sin necesidad de vehículos.

Cruzar la monumental puerta de dovelas supone acceder a un laberinto ascendente de viviendas de piedra, pasajes estrechos y escalinatas que conducen a las tres famosas torres circulares del perímetro: la Torre de las Horas, la de Joánas y la del Codolar.

El camino principal culmina en la parte más alta del cabo, donde el antiguo castillo señorial fue reemplazado por el actual faro de Tossa, un espacio que regala vistas panorámicas espectaculares de los acantilados de la Costa Brava y de la recóndita cala que reposa bajo sus pies.

Este espectacular conjunto, como no podía ser de otro modo, hasta ha llevado a Tossa de Mar a ser escenario de grandes producciones de Hollywood, sirviendo de plató para el rodaje de la película Pandora y el holandés errante protagonizada por Ava Gardner.

Dicho hito cinematográfico impulsó la popularidad del municipio en su momento llevando a este tesoro del Mediterráneo a ser un enclave único de gran inspiración artística.