Javier Urra, psicólogo infantil: "En España tenemos niños de hasta 30 años viviendo con sus padres porque se llevan bien"

Las claves

Las claves Generado con IA España lidera la emancipación tardía en la Unión Europea, con una edad media para abandonar el hogar familiar que ya alcanza los 30,4 años, muy por encima de países como Suecia o Dinamarca. El psicólogo Javier Urra apunta a la precariedad laboral, los salarios insuficientes y el difícil acceso a la vivienda como los principales obstáculos económicos para los jóvenes. Además de la economía, Urra señala que factores culturales, como unas relaciones familiares más cercanas y flexibles en la convivencia, influyen en que los hijos permanezcan más tiempo en casa.

La emancipación juvenil en España continúa alejándose de la media europea. Cada vez son más los jóvenes que siguen viviendo con sus padres pasados los 30 años, una situación que mezcla problemas económicos, dificultades para acceder a la vivienda y una cultura familiar muy distinta a la de otros países del norte de Europa.

El psicólogo infantil Javier Urra ha reflexionado sobre este fenómeno durante una entrevista en el podcast Rostros y Raíces. El experto considera que el retraso en la independencia de los jóvenes españoles responde tanto a factores materiales como a cuestiones culturales profundamente arraigadas en la sociedad española.

Según los últimos datos de Eurostat, España lidera la emancipación tardía dentro de la Unión Europea. La edad media para abandonar el hogar familiar ya alcanza los 30,4 años, muy por encima de países como Finlandia, Suecia o Dinamarca, donde la independencia suele llegar antes de los 22 años.

Urra apunta directamente a la precariedad laboral como uno de los principales obstáculos. El psicólogo subraya que muchos contratos continúan siendo inestables y con salarios insuficientes para afrontar gastos básicos de manera autónoma.

A esa dificultad económica se suma el problema de la vivienda, que el experto considera decisivo. El mercado inmobiliario atraviesa uno de sus momentos más complicados para los jóvenes, tanto en alquiler como en compra. El precio de la vivienda libre aumentó un 12,7% interanual durante el segundo trimestre de 2025, según el INE.

No sólo economía

Para Javier Urra, sin embargo, no todo puede explicarse únicamente desde la economía. El psicólogo cree que la forma en la que se organizan las familias españolas también influye notablemente en que los hijos permanezcan más tiempo en casa de sus padres.

"Esto no es un país nórdico o no es Estados Unidos, donde los chavales a los 18 o 20 años salen de casa, aquí ni empujando", explica el especialista. A diferencia de otros países europeos, en España predominan relaciones familiares más cercanas y flexibles en la convivencia diaria.

El experto destaca además que muchos hogares españoles funcionan de manera más permisiva y cómoda para los jóvenes adultos. Según su análisis, existe una convivencia generalmente positiva entre padres e hijos, aunque aparezcan conflictos puntuales propios de compartir espacio durante tantos años.

La combinación entre salarios bajos, alquileres disparados y vínculos familiares sólidos ha convertido la emancipación temprana en un reto casi imposible para buena parte de los jóvenes españoles. Mientras tanto, el fenómeno de los adultos que siguen viviendo con sus padres continúa creciendo año tras año.