Sanidad permite a los españoles aislados por hantavirus negativos acabar la cuarentena en casa las últimas dos semanas

Las claves

Las claves Generado con IA Sanidad permitirá que los españoles aislados por hantavirus negativos y asintomáticos completen los últimos 14 días de cuarentena en sus casas bajo vigilancia. La medida afecta a 13 personas en el Hospital Gómez Ulla y a pacientes en el Clínic de Barcelona y el Hospital de Alicante, siempre que sus viviendas reúnan condiciones adecuadas de aislamiento. El nuevo protocolo exige habitación individual ventilada, preferiblemente baño propio, comunicación constante con autoridades sanitarias y estrictas medidas durante el traslado. Se eleva a 12 el número de casos positivos relacionados con el crucero MV Hondius, tras un nuevo caso en Países Bajos; la cifra de fallecidos se mantiene en tres.

El Ministerio de Sanidad permitirá a los españoles aislados por hantavirus que sigan asintomáticos y con PCR negativas pasar los últimos 14 de los 42 días de cuarentena en sus casas.

El Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) ha actualizado este viernes su protocolo para estos contactos con esta medida que afectará a los 13 españoles que permanecen en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, así como a las mujeres ingresadas en el Clínic de Barcelona y el Hospital de Alicante.

Podrán pasar las últimas dos semanas de cuarentena en sus viviendas, siempre y cuando éstas reúnan las condiciones para garantizar el aislamiento y la seguridad sanitaria, y sean sometidos a controles diarios por parte del personal de Salud Pública.

En concreto, según el nuevo protocolo, las viviendas deberán disponer de una habitación individual bien ventilada y, preferentemente, baño propio, así como garantizar comunicación permanente con las autoridades sanitarias mediante teléfono o internet.

El documento establece también los requisitos de traslado de estas personas: deberán hacerse en transporte sanitario convencional, evitando en todo momento el público, y sus ocupantes, tanto la persona en seguimiento como el conductor, que permanecerán separados, deberán utilizar mascarilla FFP2 y extremar la higiene de manos antes y después del desplazamiento.

Un nuevo positivo en Países Bajos

Mientras este viernes se elevaron a 12 los casos positivos de hantavirus relacionados con el crucero MV Hondius con un nuevo infectado en Países Bajos.

Se trata de un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife y fue repatriado a Países Bajos, informó este viernes la OMS.

La cifra de fallecidos se mantiene en tres, indicó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien puntualizó que no se han registrado más muertes desde el 2 de mayo, día en el que el brote fue notificado por primera vez a su agencia.

"Seguimos instando a los países afectados a vigilar cuidadosamente a todos los pasajeros durante el resto del periodo de cuarentena", agregó Tedros, subrayando que el nuevo caso registrado ha estado en aislamiento desde su repatriación.

El máximo responsable de la OMS recordó que se continúa haciendo el seguimiento a más de 600 posibles contactos en 30 países, aunque aún queda por localizar "un pequeño número de contactos de alto riesgo".

Tedros reiteró su agradecimiento a los países que cooperaron en la respuesta a la crisis y a la investigación epidemiológica, incluidos Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, España y Reino Unido.