El pueblo español que se ha convertido en refugio del lince ibérico y puedes recorrer a pie: tiene apenas 700 habitantes

Las claves

Las claves Generado con IA Almuradiel, en Ciudad Real, es un pequeño pueblo de 700 habitantes que se ha convertido en refugio clave para el lince ibérico. La ubicación estratégica de Almuradiel facilita la conexión entre Sierra Morena y otros territorios, favoreciendo la recuperación de la especie. En 2024, la población del lince ibérico alcanzó los 2.401 ejemplares, un 19% más que el año anterior, con Castilla-La Mancha como región destacada. La presencia del lince en Almuradiel simboliza el éxito de la conservación y revitaliza el entorno natural y turístico del municipio.

Almuradiel es uno de esos pueblos que, por tamaño, podrían pasar desapercibidos en el mapa. Sin embargo, este pequeño municipio de Ciudad Real empieza a tener un peso especial dentro de una de las grandes historias de conservación españolas.

La razón está en el lince ibérico. Almuradiel se sitúa en el sur de Castilla-La Mancha, entre Sierra Morena y el Campo de Montiel, en un entorno de naturaleza, rutas, historia y patrimonio.

Esa ubicación no es un detalle menor. El municipio aparece en una zona clave de conexión con Sierra Morena, uno de los grandes territorios donde el lince ibérico ha logrado recuperar terreno después de haber estado al borde del colapso.

El propio atractivo turístico de este municipio se apoya en esa mezcla de paisaje y calma. Turismo regional lo presenta con bosques de encinas y pinos, vistas de Sierra Morena, vestigios romanos y antiguos caminos que refuerzan su perfil caminable.

Ahí está la clave del lugar. No funciona solo como una gran villa monumental, sino como una base discreta para mirar hacia un paisaje donde la fauna vuelve a tener un protagonismo que parecía perdido hace apenas dos décadas.

Una recuperación extraordinaria

El lince ibérico es el mejor ejemplo. El último censo oficial publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica contabilizó 2.401 ejemplares en la Península Ibérica en 2024, un 19% más que el año anterior.

El dato es enorme si se recuerda el punto de partida. A comienzos de siglo, la especie llegó a estar en una situación crítica, con poblaciones muy reducidas y fragmentadas. Hoy, la recuperación empieza a dibujar un mapa mucho más amplio.

Castilla-La Mancha se ha convertido en una pieza esencial de ese crecimiento. Según el Ministerio, la comunidad fue la que registró mayores tasas de productividad en 2024 y ya concentraba una de las mayores poblaciones de la especie.

Ese contexto explica por qué pueblos pequeños como este ganan relevancia. La recuperación del lince no depende solo de nombres famosos como Doñana o Andújar, sino también de municipios discretos donde el felino encuentra hábitat, alimento y continuidad territorial.

La historia tiene además una lectura muy visual. En un pueblo que ronda los 700 habitantes, la presencia estable de una especie tan emblemática convierte la escapada en algo más que una ruta rural o una visita de paso.

El lince no es aquí una anécdota turística, sino una señal de recuperación ecológica. Su avance habla de monte mediterráneo, conejo, conectividad entre territorios, gestión de fincas, vigilancia, reintroducciones y una conservación que necesita paisaje vivo.

También ayuda el entorno. Almuradiel está cerca de pasos naturales, sierras y áreas de gran valor ecológico del sur de Ciudad Real, un territorio donde la frontera entre Castilla-La Mancha y Andalucía se vuelve especialmente interesante para la fauna.

En paralelo, el programa de conservación sigue sumando hitos. El Ministerio anunció en mayo de 2026 buenos resultados en la temporada de cría en centros especializados como El Acebuche y Zarza de Granadilla, dentro del programa ex situ.

La noticia no significa que el lince esté completamente salvado. Los atropellos, la fragmentación del hábitat, las enfermedades del conejo y la falta de conectividad siguen siendo amenazas importantes para una especie todavía muy vigilada.

Pero este municipio resume bien una nueva fase del relato. Ya no se trata solo de evitar la extinción, sino de consolidar territorios, ampliar núcleos y demostrar que la recuperación puede llegar también a municipios pequeños.