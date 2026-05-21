Javier Botía, mentalista: "Los psicólogos te hacen escribir a mano porque involucra a tu subconsciente por necesidad"

Las claves

Las claves Generado con IA Javier Botía explica que la mente consciente actúa como líder y planificador, pero carece de fuerza ejecutiva. El subconsciente, según Botía, es un gigante poderoso pero sumiso, responsable de los procesos humanos más complejos. Escribir a mano involucra tanto la mente consciente como la subconsciente, facilitando una mayor conexión entre ambas. La escritura manual ayuda a desmontar recuerdos falsos y mecanismos de defensa, siendo una herramienta eficaz para el cambio personal.

Antes de comprender el funcionamiento de la escritura, es vital prestar atención a los procesos que utiliza el cerebro para gestionar la información.

Algo que plantea Javier Botía, mentalista, desde el podcast Roca Project, dividiendo la mente en dos.

En primer lugar, posiciona al pensamiento consciente, el cual ejemplifica como "un enanito muy arrogante". Este, ejerce el rol de líder y planificador de nuestras decisiones. Aunque en realidad, carece de una verdadera fuerza motriz o capacidad ejecutiva.

Joven tomando notas. Istock

Mientras que en el otro extremo se encuentra la mente subconsciente. El experto la define como un gigante de inmenso poder, pero de naturaleza sumisa.

Va unida a la parte consciente mediante una frágil conexión, pero es la verdadera encargada de gestionar y sostener los procesos humanos más complejos, como las funciones biológicas, respuestas emocionales, hábitos más arraigados, e incluso, las adicciones.

El verdadero conflicto se da cuando existe una disonancia entre ambas, si el consciente propone abandonar un hábito como el tabaco pero el subconsciente no lo asimila, no se materializará.

Y es que la respuesta consciente es insuficiente si el vínculo que une ambas mentes no cuenta con la suficiente fuerza para arrastrar o forzar al subconsciente.

"Por eso las técnicas de psicología te hacen escribir", afirma. Cuando simplemente pensamos, estamos utilizando algunas partes de nuestra mente, dejando a la consciente actuar en solitario.

Sin embargo, plasmar las ideas en un papel desencadena un proceso mucho más profundo. "Lo que has hecho es traducirlo a un lenguaje, transmitirlo a otro músculo esquelético, leerlo y volverlo a traducir. Es un ejercicio tan complejo e implica tantas partes de la mente que, el subconsciente se ve involucrado por necesidad", recalca el experto.

Es decir, que la escritura produce que, ambas partes del cerebro se alineen trabajando juntas con un mismo fin para conseguir los objetivos propuestos.

Por ello, muchos psicólogos proponen utilizar cuadernos para expresar todo aquello que al paciente le da pánico, le duele, o le incomoda.

Se consigue así desmontar los recuerdos falsos o aquellos extremadamente subjetivos. Al escribir desde una perspectiva concreta, la mente destruye esos mecanismos de defensa. "Escribir a puño y letra te cambia a ti y tú cambiarás realidades", afirma Botía.

Por lo que el simple hecho de plasmar las ideas en un papel no únicamente es una vía de escape, sino una poderosa herramienta con la que poder buscar soluciones.