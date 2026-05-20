Francisco, psicólogo especializado en el trabajo: "Sin una buena nómina, la salud mental acaba por los suelos"

Las claves

Las claves Generado con IA El psicólogo Francisco Fernández Yuste afirma que el salario es el principal factor que condiciona la salud mental de los trabajadores. Critica las medidas superficiales de bienestar laboral y considera insuficientes iniciativas como el team building si no se mejoran los sueldos. Fernández Yuste advierte que empresas que exigen mucho y pagan poco generan entornos tóxicos y deterioro psicológico. Defiende que cuidar la salud mental requiere recursos económicos y señala que la sobreestimulación social agrava el malestar emocional colectivo.

Hablar de bienestar emocional en el trabajo se ha convertido en algo habitual en muchas empresas, pero no todos los especialistas creen que las soluciones actuales estén atacando el verdadero problema.

Para el psicólogo y experto en recursos humanos Francisco Fernández Yuste, el salario sigue siendo el principal factor que condiciona la salud mental de los trabajadores. Gran parte de las personas trabajan porque necesitan mantener una estabilidad económica.

Por eso, explica que el nivel de tolerancia al estrés cambia enormemente dependiendo del sueldo que se perciba cada mes. Fernández Yuste asegura que no es comparable soportar la presión laboral cobrando 1.000 euros frente a recibir 4.000.

Según indica, disponer de mayores ingresos no solo mejora la calidad de vida inmediata, sino que también permite ahorrar y acceder a herramientas que ayudan a desconectar y reducir el desgaste emocional.

"O tienes una buena nómina o tu salud mental va a estar siempre por los suelos", explica. En este contexto, el psicólogo critica las medidas superficiales que algunas compañías presentan como iniciativas de bienestar.

Trabajo y salud mental

Considera insuficiente apostar únicamente por actividades de team building, fruta en la oficina o programas de liderazgo si los salarios continúan estando por debajo de las exigencias reales del puesto.

Uno de los puntos más duros de su análisis se centra en las empresas que ofrecen sueldos inferiores al mercado mientras exigen un rendimiento elevado. Fernández Yuste advierte de que estas organizaciones terminan generando entornos laborales muy tóxicos.

Además de un fuerte deterioro psicológico en sus empleados, el experto explica que muchas de estas compañías basan parte de sus beneficios en exigir una carga excesiva de trabajo sin ofrecer compensaciones adecuadas.

Además, señala que tampoco suelen aportar ventajas adicionales como flexibilidad, conciliación familiar o posibilidades reales de crecimiento profesional. Por ello, recomienda a quienes se encuentren atrapados en este tipo de entornos laborales que valoren "un cambio de proyecto".

A su juicio, cuando una empresa mantiene salarios bajos y tampoco aporta beneficios complementarios, difícilmente modificará esa dinámica en el futuro. Fernández Yuste también aborda otro aspecto que considera clave: el acceso desigual a la salud mental.

Defiende que cuidar el bienestar psicológico requiere recursos económicos, ya sea para acudir a terapia o para disponer de estabilidad suficiente como para reducir otras preocupaciones diarias.

El psicólogo cree además que la sociedad actual vive sometida a una sobreestimulación constante provocada por las redes sociales y el exceso de información. Esa presión mental, unida a la dificultad para acceder a vivienda, estabilidad o relaciones sólidas, agrava todavía más el problema emocional colectivo.