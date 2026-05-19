Los cardiólogos coinciden: "El chocolate con más de un 70% de cacao disminuye el riesgo de infarto y mejora la memoria"

Composición de la cardióloga y una imagen de chocolate.

Las claves

Las claves Generado con IA El chocolate con más de un 70% de cacao contiene flavonoides, antioxidantes naturales que ayudan a reducir el riesgo de infarto y mejorar la memoria. Consumir chocolate negro puede disminuir la presión arterial y mejorar la circulación, lo que beneficia la salud cardiovascular. Investigaciones sugieren que la teobromina, presente en el cacao, podría retardar el envejecimiento biológico y asociarse con una vida más sana. Los cardiólogos recomiendan elegir chocolates con alto porcentaje de cacao para obtener estos beneficios para la salud.

Un español destina de media unos 44,9 euros al año en la compra de chocolate, con un consumo per cápita de 5 kilos al año, y aunque exista una gran demanda, no todos conocen sus beneficios.

Este dulce cuenta con varios elementos muy relevantes, concretamente las semillas del cacao, que contienen unas sustancias llamadas flavonoides, estos componentes son antioxidantes y antiinflamatorios naturales que se encuentran en plantas y frutas.

De acuerdo con la Sociedad Española de Cardiología, este compuesto podría tener el potencial para prevenir enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Joven emocionada comiendo barra de chocolate. Istock

En este contexto Magdalena Perelló, cardióloga con más de 15 años de experiencia, explica algunos de los beneficios que aporta comer chocolate para la salud y para los riesgos cardiovasculares.

La especialista suele tratar a pacientes con hipertensión, colesterol alto o diabetes, además de realizar videos para las redes sociales, donde expone distintos consejos como en este caso.

Y es que los flavonoides "son los que le confieren los beneficios a tu corazón, disminuyen la presión arterial y mejora la circulación", afirma. Con todo ello se reduce el riesgo de infarto, e incluso de sufrir una embolia cerebral.

A todas estas propiedades se suma la mejora en la calidad de la memoria, ya que ayuda al flujo sanguíneo facilitando la concentración.

Aunque para conseguir todas estas ventajas la experta recalca que se debe priorizar aquellos productos que contengan un alto porcentaje de cacao "Si puedes, que sea superior al 70%", destaca.

El chocolate negro también podría retardar el envejecimiento biológico, de acuerdo con una investigación del King's College de Londres (Reino Unido) que publica Europa Press, se ha podido comprobar que la teobromina, un compuesto vegetal del cacao, podría tener propiedades que contrarrestan el paso de los años.

Se comprobaron los niveles de teobromina en la sangre de los pacientes con marcadores sanguíneos del envejecimiento biológico y tras analizar los datos de 509 individuos de TwinsUK y 1.160 de KORA, pudieron determinar que los niveles más altos de teobromina circulando en la sangre tenían una edad biológica menor a la real.

"No estamos diciendo que la gente deba consumir más chocolate negro, esta investigación puede ayudarnos a comprender cómo los alimentos cotidianos pueden ser clave para una vida más sana y longeva", argumenta la profesora Jordana Bell, autora principal del artículo.

Los alimentos vegetales de nuestra dieta pueden influir en el envejecimiento al regular.

Un ejemplo es la teobromina, aunque es conocida por ser venenosa para los perros, en humanos se ha podido asociar con efectos positivos contra enfermedades cardiacas, aunque desde Europa Press se recalca que es un campo que aún necesita una investigación más profunda y detallada.