El pueblo ideal junto al mar para comer un pulpo de lujo y recorrer a pie: un Conjunto Histórico-Artístico con una joya arqueológica

El pueblo ideal para recorrer a pie y comer un pulpo exquisito: un Conjunto Histórico-Artístico con un casco medieval bellísimo

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Las claves Generado con IA Muros, en el norte de España, destaca por su casco antiguo medieval y ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico. El pueblo es célebre por su gastronomía atlántica, especialmente el pulpo, protagonista en los restaurantes locales. Entre su patrimonio sobresale el conjunto de petroglifos de la Edad del Bronce, como Laxe Das Rodas, una joya arqueológica. Muros ofrece un entorno natural privilegiado y permite recorridos a pie por su núcleo histórico y paseos marítimos.

Muros es uno de los lugares más emblemáticos del norte de España para quienes buscan una experiencia que combine el turismo medieval con una gastronomía extraordinaria, con el pulpo como gran plato estrella.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1970, este antiguo puerto marinero destaca por un casco antiguo que ha logrado detener el tiempo: sus calles estrechas y empedradas ofrecen a los visitantes un recorrido a pie que evoca la esencia de la Galicia medieval.

La arquitectura de Muros es un testimonio vivo de la vida ligada al mar. En el corazón de su trazado urbano, las plazas y callejones se conservan los antiguos bancos de piedra donde los marineros limpiaban el pescado y reparaban sus artilugios siglos atrás.

Y es que su estructura popular está diseñada específicamente para adaptarse a la vida marinera y al clima gallego. Pasear por sus calles permite observar las famosas casas con soportales y amplias galerías acristaladas, donde históricamente se realizaban labores de salazón y almacenamiento de aparejos.

El municipio coruñés es, a grandes rasgos, historia viva de la antigua Galicia gracias a sus impecables características, y su patrimonio se complementa con monumentos de gran valor, como el Santuario de la Virgen del Camino, que preside el paisaje urbano entre la montaña y la ría.

Sin olvidar, en ningún caso, el valor arqueológico del lugar: Muros custodia el enigmático conjunto de petroglifos de la Edad del Bronce, una de las mayores joyas arqueológicas del norte peninsular.

Entre ellos destaca Laxe Das Rodas, una estación rupestre única cuyos grabados en espiral y círculos concéntricos desafían el tiempo. Este valioso santuario prehistórico, convierte al lugar en un destino excepcional donde la ciencia antigua de los primeros pobladores del Atlántico se funde con lo medieval.

Muros: un cóctel turístico perfecto

Pero, como no podía ser de otra manera, Muros brilla como un referente de la gastronomía atlántica con el mencionado pulpo como protagonista absoluto de sus mesas. La frescura del producto, pescado en las aguas de la ría, permite que los restaurantes de la zona puedan ofrecer recetas para chuparse los dedos.

Desde el clásico pulpo a feira hasta innovadoras versiones a la brasa: todo ello se puede encontrar en la oferta gastronómica de Muros, que cuenta con una excelencia culinaria que, por supuesto, se refuerza con la calidad de sus mariscos, que atrae cada año a incontables viajeros.

Probablemente, esta es una de las localidades de A Coruña más completas que se pueden visitar, puesto que todo lo que hemos comentado se ve acompañado de un entorno natural privilegiado que combina el ambiente portuario con la tranquilidad de sus paseos marítimos.

Y lo mejor es que Muros se puede recorrer totalmente a pie con un núcleo histórico muy accesible, ideal para familias y para quienes desean desconectar del frenético ritmo urbano: todo con los mejores platos del pulpo más destacado del país, que no es poco.