El pueblo español perfecto para una escapada: esconde un castillo del siglo XV y un histórico hallazgo arqueológico

Las claves

Las claves Generado con IA Guadamur alberga el tesoro visigodo más importante de Europa, hallado en el siglo XIX y vinculado a la monarquía hispanovisigoda del siglo VII. El Centro de Interpretación de Guadamur exhibe réplicas de piezas emblemáticas como la corona de Recesvinto, mostrando la relación entre el poder real y la Iglesia. El Yacimiento de Guarrazar ofrece rutas guiadas donde se pueden ver los restos de un complejo palacial y una basílica visigoda. El castillo del siglo XV de Guadamur destaca por su torre de 31 metros, su recinto amurallado y su arquitectura militar, siendo escenario de eventos históricos y culturales.

Guadamur, un Conjunto Histórico-Artístico realmente cerca de Toledo, guarda en su haber el considerado tesoro visigodo más importante de Europa. Encontrado de forma accidental en el siglo XIX en una huerta cercana, perteneció a los reyes de la monarquía hispanovisigoda del siglo VII.

El descubrimiento fue de unas magnitudes colosales y revolucionó por completo el campo de la arqueología, con un conjunto de coronas votivas y cruces de oro con pedrería única. Actualmente, el Centro de Interpretación de Guadamur exhibe réplicas exactas de piezas tan emblemáticas como la corona de Recesvinto, ofreciendo un viaje visual a la época de esplendor del reino de Toledo.

Desde un punto de vista histórico y político, el descubrimiento permitió visibilizar la estrecha unión entre el trono y el altar durante el periodo visigodo. Piezas como la mencionada corona de Recesvinto no eran joyas de uso personal, sino exvotos ofrecidos por los monarcas a la Iglesia como símbolo de piedad y legitimación de su poder divino.

Y, además, el tesoro ha sido imprescindible para reconstruir la identidad nacional, sirviendo como prueba tangible de una monarquía organizada y estable que, ante la inminente conquista islámica, decidió ocultar sus tesoros más sagrados en los campos de Guadamur.

Tesoros y ambiente medieval

Más allá de su patrimonio museístico, la localidad apuesta por un turismo arqueológico activo con el Yacimiento de Guarrazar. Los visitantes pueden realizar rutas guiadas a pie desde el casco urbano hasta el lugar del descubrimiento, donde las excavaciones recientes han sacado a la luz los restos de un complejo palacial y una basílica que funcionó como santuario real.

Pero la joya de la corona, lo que de verdad llama la atención de una infinidad de turistas, el castillo del siglo XV de Guadamur, con su imponente torre del homenaje y su influencia italiana, que sirve de telón de fondo para eventos que celebran el pasado visigodo, como las Jornadas Visigodas que atraen a miles de personas anualmente.

Se alza como uno de los ejemplos más bellos y representativos de la arquitectura militar castellana en su transición hacia la residencia señorial. Su mencionada torre resalta sobre el resto con 31 imponentes metros de altura y un recinto amurallado con torres circulares y un foso excavado en la roca, elementos que le otorgan una apariencia de fortaleza inexpugnable.

Y además de su aspecto militar y defensivo, posee grandes detalles artísticos, como sus ventanas góticas y una elegante decoración que lo convierte en un monumento único para rematar los grandes tesoros de Guadamur.