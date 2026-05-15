Los biólogos coinciden: "Las toallas no deben aguantar más de 4 usos, las bacterias se alimentan de tu piel"

Las claves

Las claves Generado con IA Los biólogos recomiendan lavar las toallas cada dos, tres o cuatro usos como máximo para evitar la proliferación de bacterias y hongos. El contacto frecuente de toallas con la piel puede provocar irritación, infecciones, alergias y empeorar problemas cutáneos existentes. Entre los microorganismos que pueden crecer en las toallas están Staphylococcus, Corynebacterium, cándidas y otros hongos, además de ácaros y polvo. El uso de aceites corporales o el sudor incrementa la acumulación de bacterias, por lo que en algunos casos es recomendable lavar la toalla tras cada uso.

"Desde pequeña siempre decía que quería ser investigadora y que quería curar el cáncer", esos fueron los inicios de Mafer, una joven bióloga que desde su cuenta, virtual_diva, en las redes sociales expone curiosidades del día a día.

Cuando finalizó la carrera continuó estudiando un master de Investigación y Comercialización de Medicamentos, ella misma lo recuerda como una experiencia enriquecedora con la que pudo aprender sobre los ensayos clínicos.

Uno de los temas curiosos que expone en las redes sociales es la frecuencia con la que se deben lavar las toallas. "No hay nada que les guste más a las bacterias y a los hongos que un ambiente cálido y húmedo", recalca la bióloga.

Placa de Petri. Istock

Ella misma recomienda que lo más adecuado es higienizarlas cada dos, tres, o cuatro usos como máximo. "Los microorganismos están en un bufet y se alimentan de tu piel muerta y secreciones corporales", lo que da lugar a distintos compuestos que generan el mal olor.

De hecho, doctores como Javier García Martínez, especializado en dermatología y Verónica López Couso, médico estético, recalcan que las sábanas y toallas son superficies que se encuentran en todo momento vinculadas con la piel.

El contacto puede provocar irritación, infecciones, alergias o empeorar condiciones cutáneas existentes.

Del mismo modo tal y como afirman desde EFE, “pueden aparecer bacterias como los Staphylococcus, responsables de infecciones en la piel; o Corynebacterium, que puede contribuir al mal olor corporal; hongos o mohos como las cándidas, y también otros hongos, que pueden causar problemas respiratorios, especialmente en la población infantil; además de ácaros y de polvo”.

También pueden generar acné o infecciones comunes por parásitos entre otras, por ello coinciden con Mafer en que, se deben sustituir cada 3 o 4 usos, o como máximo una vez a la semana.

Aunque a su vez, la acumulación de bacterias depende del uso personal, ya que si la persona usa aceites corporales o la toalla entra en contacto con sudor o suciedad en la piel, se pueden acumular muchos microorganismos después de un único uso.

Por su parte Mafer destaca una investigación realizada por científicos de la universidad de Misuri, quienes con un experimento, contaminaron de forma controlada varias toallas.

Los expertos dejaron prosperar las bacterias " A la hora había tantas que no se podía ni contar, y a las 24 y 48 seguía habiendo muchas, al tocarla se volvía a contaminar", por lo que la recomendación es clara, la frecuencia en la limpieza es una prioridad para evitar infecciones.