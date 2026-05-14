La isla española perfecta para el verano: playas vírgenes, cientos de dunas y humedales protegidos por la UNESCO

Con 83,2 km² y 69 kilómetros de costa, la isla combina playas icónicas como Illetes con lagunas salinas, dunas y praderas marinas integradas en el Parque Natural de Ses Salines.

Las claves

Las claves Generado con IA Formentera destaca por sus playas vírgenes, aguas transparentes y paisajes de dunas y humedales protegidos por la UNESCO. La isla, la más pequeña habitada de Baleares, cuenta con 69 kilómetros de costa y múltiples ecosistemas como lagunas, salinas y praderas marinas. El Parque Natural de Ses Salines y espacios como Illetes, Llevant y Espalmador resaltan la biodiversidad y atractivo ecológico del norte de Formentera. Formentera ofrece actividades como paseos en bicicleta, observación de aves y rutas costeras, valorizando su equilibrio entre belleza natural y actividad humana tradicional.

Formentera es una de esas islas que parecen venderse solas con una fotografía. Aguas transparentes, arena clara y un litoral bajo la han convertido en una de las escapadas más deseadas del verano mediterráneo.

Pero su atractivo no se explica solo por el baño. La isla más pequeña habitada de Baleares tiene 83,2 kilómetros cuadrados y 69 kilómetros de costa, una proporción que multiplica la sensación de estar siempre cerca del mar.

Esa escala ayuda a entender su éxito. En esta isla, las distancias son cortas, los paisajes cambian rápido y el visitante puede pasar de una playa abierta a una laguna salobre o a un cabo rocoso en poco tiempo.

El gran imán visual está en el norte, dentro del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera. Allí se concentran algunas de sus postales más famosas, con playas de agua muy clara y sistemas litorales de enorme valor ambiental.

La guía oficial de Formentera presenta Ses Salines como un ejemplo de la riqueza de la biodiversidad mediterránea en las Pitiusas, un espacio donde mar, salinas, dunas y vegetación costera forman un conjunto muy frágil.

Un paraíso casi virgen

En esa zona aparecen nombres que explican buena parte de la fama de la isla, como Illetes, Llevant o el entorno de Espalmador. La imagen es casi inmediata: arena blanca, agua turquesa y una línea de costa que parece intacta.

La clave está en que no funciona solo como destino de playa bonita. Su paisaje depende de cordones dunares, salinas, praderas marinas, humedales y lagunas que sostienen buena parte de esa apariencia casi perfecta.

La UNESCO incluye este entorno dentro del sitio “Ibiza, biodiversidad y cultura”, donde destaca la presencia de ecosistemas de lagunas costeras, humedales y comunidades halófilas, además de poblaciones importantes de aves acuáticas.

Ese reconocimiento añade una capa que muchas veces se pierde en el relato turístico. Formentera no es solo una isla para bañarse, sino un territorio donde la belleza depende de equilibrios ecológicos muy concretos y sensibles.

Los humedales del norte son una parte esencial de esa identidad. Estany Pudent, por ejemplo, es una laguna salina de unos 3,5 kilómetros cuadrados y hasta cuatro metros de profundidad, según la información turística balear.

Antiguamente se conocía como Estany dels Flamencs por la presencia de estas aves durante sus migraciones. Ese detalle resume bien el valor del lugar: no es solo paisaje, también es refugio para fauna vinculada al agua.

Muy cerca aparece Estany des Peix, una pequeña laguna abierta al mar por un paso estrecho. La guía oficial de Formentera la sitúa al poniente del puerto de La Savina, con un uso tradicional ligado a pequeñas embarcaciones.

Esa combinación de lagunas, salinas y playas da a la isla una personalidad distinta. En muy pocos kilómetros se juntan baño, paseo, observación de aves, fondos marinos y paisajes donde la actividad humana ha convivido durante siglos con el litoral.

También por eso Formentera se entiende muy bien sin grandes planes. Se puede recorrer en bicicleta, caminar junto a lagunas, buscar calas más tranquilas en Migjorn o llegar a paisajes ásperos como Cap de Barbaria y La Mola.