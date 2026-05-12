Hantavirus, última hora hoy en directo | Sanidad informa que el español aislado con positivo presenta síntomas respiratorios

El domingo 10 de mayo llegó a España el buque MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus el pasado 11 de abril.

Ante la situación, se activaron estrictos protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación.

Tras el desembarco, las autoridades se encuentran coordinando la repatriación de los pasajeros y tripulantes a sus respectivos países, siguiendo las medidas de prevención y vigilancia establecidas.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.

El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección Canarias.