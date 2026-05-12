Hantavirus, última hora hoy en directo | Sanidad informa que el español aislado con positivo presenta síntomas respiratorios
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ya ha dejado 3 fallecidos.
La letalidad del virus, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%.
El domingo 10 de mayo llegó a España el buque MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus el pasado 11 de abril.
Ante la situación, se activaron estrictos protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación.
Tras el desembarco, las autoridades se encuentran coordinando la repatriación de los pasajeros y tripulantes a sus respectivos países, siguiendo las medidas de prevención y vigilancia establecidas.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección Canarias.
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Aterrizan en Países Bajos los dos aviones con los últimos pasajeros del hantavirus y ponen en cuarentena preventiva a 12 sanitarios
Dos aviones con 28 pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han aterrizado en los Países Bajos este martes.
Al mismo tiempo, un hospital neerlandés que atiende a un paciente infectado puso a 12 miembros de su personal en cuarentena como medida preventiva, según informa Reuters.
Las aeronaves han tomado tierra en el aeropuerto de Eindhoven poco después de la medianoche, transportando a ocho ciudadanos neerlandeses. Las autoridades han informado previamente que el resto de los pasajeros —de diversas nacionalidades— continuarán el viaje hacia sus países de origen desde territorio neerlandés.
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Sanidad informa que el español aislado con positivo presenta fiebre y síntomas respiratorios
El paciente español que ha dado positivo provisional por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta desde anoche febrícula y dificultades respiratorias, aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.
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Sánchez ofrece a las 10:00 horas una rueda de prensa junto al director de la OMS
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir esta mañana en Moncloa con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, y posteriormente ambos ofrecerán una rueda de prensa conjunta. La reunión se producirá una vez concluido el operativo de evacuación de los pasajeros y la tripulación del crucero MV Hondius.
El encuentro entre Sánchez y Adhanom se celebrará a las 9.30 horas y la rueda de prensa comenzará a las 10. Esto obliga a retrasar la reunión semanal del Consejo de Ministros que arrancará una vez finalice la comparecencia ante los medios.
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Australia dice que sus evacuados del Hondius "están en buen estado" antes de repatriarlos
Los pasajeros australianos y neozelandeses evacuados del crucero Hondius por un brote de hantavirus siguen "en buen estado de salud" tras ser trasladados a Países Bajos. Allí permanecen aislados en un hotel mientras reciben evaluaciones médicas y se organiza su repatriación a Australia en un vuelo chárter con estrictas medidas de bioseguridad.
El ministro australiano de Sanidad, Mark Butler, indicó que los cuatro australianos, un residente permanente en Australia y un neozelandés están siendo atendidos en coordinación con las autoridades europeas.
"Todos están en buen estado de salud y con un ánimo relativamente bueno pese a la experiencia vivida", afirmó Butler, quien añadió que el Gobierno espera completar "dentro de las próximas 48 horas" los preparativos logísticos para el traslado de los seis afectados.
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Sanidad confirma un caso positivo de hantavirus entre los 14 españoles del Gómez Ulla
El ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes que hay un caso positivo provisional de hantavirus entre los 14 españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius tras haberles realizado la primera PCR. A los siete días se les realizará una segunda.
Este tipo de pruebas cuentan con un resultado provisional y otro definitivo, por lo que es probable que en el segundo resultado, que se conocerá en las próximas horas, sea negativo. El resto de los 13 pasajeros ha dado negativo en los resultados provisionales.