Dan Buettner es experto en longevidad y ha viajado por todo el mundo: "España tendrá la mayor esperanza de vida en 2030"

Las claves

Las claves Generado con IA El experto en longevidad Dan Buettner asegura que España podría tener la mayor esperanza de vida del mundo antes de 2030. La vida social activa, los espacios urbanos para peatones y la dieta mediterránea son factores clave en la longevidad española. En 2022, la esperanza de vida en España alcanzó los 80,4 años en hombres y 85,7 en mujeres, cifras que siguen aumentando. Buettner destaca el papel de la cultura y la conexión social como escudo protector para la salud y la longevidad en España.

España se consolida como uno de los países con mayor esperanza de vida del planeta y las previsiones apuntan a que esa ventaja seguirá creciendo durante la próxima década.

Para el experto en longevidad Dan Buettner, el país podría convertirse incluso en el más longevo del mundo antes de 2030.

El investigador estadounidense, conocido por estudiar las llamadas "zonas azules", asegura que durante su visita a Sevilla encontró muchos de los hábitos que comparten las regiones con más centenarios del planeta.

Según explica, el estilo de vida español reúne varios factores decisivos para vivir más años y hacerlo con buena salud. Los datos actuales ya sitúan a España entre los países líderes en longevidad.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida al nacer en 2022 alcanzó los 80,4 años en hombres y los 85,7 en mujeres, unas cifras que siguen aumentando progresivamente. Aunque el crecimiento es ahora más lento que durante el siglo pasado, las previsiones continúan siendo optimistas.

Factor de protección

El INE calcula que en 2035 los hombres podrían alcanzar una media de 83,2 años y las mujeres llegarían hasta los 87,7 años de esperanza de vida. Buettner lleva años investigando las claves de las regiones donde abundan los centenarios.

Estas zonas se encuentran repartidas entre Estados Unidos, Costa Rica, Italia, Grecia y Japón. España todavía no figura oficialmente entre ellas, aunque el experto considera que comparte muchos de sus patrones saludables.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del explorador fue la vida social española. A su juicio, las ciudades fomentan la convivencia y reducen la sensación de aislamiento.

El experto destaca cómo cafeterías, plazas y calles continúan llenándose cada tarde de personas que socializan. La facilidad para caminar también aparece como otro de los grandes puntos fuertes.

Frente a modelos urbanos diseñados alrededor del automóvil, muchas ciudades españolas conservan espacios pensados para el peatón, favoreciendo una actividad física constante integrada en la rutina diaria.

Durante su estancia en Sevilla, Buettner puso como ejemplo el centro histórico de la ciudad andaluza. El experto valoró especialmente las restricciones al tráfico y la conservación de calles, parques y plazas públicas que, según explica, llevan siglos formando parte esencial de la vida urbana.

La alimentación ocupa igualmente un papel clave en esta ecuación de longevidad. Buettner elogió la dieta mediterránea y la definió como una auténtica "dieta de zona azul", basada en productos frescos, vegetales abundantes, aceite de oliva y pan de calidad.

El investigador también quedó impresionado por el componente cultural y emocional de la sociedad española. Su visita coincidió con la Semana Santa sevillana, una celebración que, según explica, genera un fuerte sentimiento colectivo incluso entre personas no religiosas.

Para Dan Buettner, esta combinación de conexión social, actividad cotidiana, alimentación saludable y cultura compartida actúa como un potente escudo protector para la salud. Esa suma de hábitos cotidianos explicaría por qué España continúa liderando los rankings mundiales de esperanza de vida.