El pueblo español perfecto para recorrer a pie: un Conjunto Histórico-Artístico con tesoros de oro de la Edad del Hierro

El pueblo español perfecto para recorrer a pie: un Conjunto Histórico-Artístico con iglesias góticas y palacio del siglo XV

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Las claves Generado con IA Betanzos, en A Coruña, es un Conjunto Histórico-Artístico con un casco antiguo medieval muy bien conservado. La localidad alberga la mayor concentración de arquitectura gótica de Galicia, con iglesias destacadas como San Francisco, Santa María do Azougue y Santiago. Entre sus monumentos sobresale el sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, apoyado sobre figuras de oso y jabalí, símbolos de su linaje. Recientemente, se han hallado dos torques de oro de la Edad del Hierro, confirmando la relevancia histórica y arqueológica de Betanzos.

Betanzos es a día de hoy uno de los destinos favoritos de los amantes de la historia y la esencia medieval. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, la localidad coruñesa destaca por un casco antiguo que conserva intacto sus orígenes, con calles que invitan a perderse en el pasado para descubrir sus secretos.

Siendo una de las siete capitales del antiguo Reino de Galicia, Betanzos posee un importante patrimonio arquitectónico que, además, es relevante por albergar la mayor concentración de gótico en toda la región.

Entre sus joyas destacan las iglesias de San Francisco, Santa María do Azougue y Santiago, templos del siglo XIV que custodian tesoros escultóricos únicos. Con especial mención, por supuesto, al sepulcro de Fernán Pérez de Andrade en la iglesia de San Francisco.

Se trata de una obra maestra de la estatuaria funeraria medieval que se apoya sobre las figuras de un oso y un jabalí, que son los símbolos iconográficos del linaje de los Andrade. Actualmente, es uno de los monumentos más llamativos de la localidad.

Betanzos, el hogar del gótico

Pero, de entre todas esas joyas, lo que más brilla en las calles son los numerosos pazos y palacios de la localidad, los cuales reflejan la pujanza de la nobleza gallega entre los siglos XV y XVIII.

En el casco histórico destaca el Pazo de Bendaña, una construcción del siglo XV que, a pesar de sus reformas barrocas posteriores, conserva una imponente fachada con elementos renacentistas y escudos heráldicos que atestiguan el linaje de sus propietarios.

Otro ejemplo imprescindible y que no puede quedar fuera es el Pazo de Lanzós, una sobria edificación del siglo XVII situada en las inmediaciones de la muralla, cuya arquitectura robusta y balconadas de piedra definen el carácter señorial que imperaba en la antigua capital del Reino de Galicia.

Estas proezas de la arquitectura no destacan solamente por su valor artístico e histórico, sino también por cómo se integran en la trama urbana de la ciudad, adaptándose a sus calles estrechas y plazas.

Palacios como el de Taboada o la Casa de la Pescadería muestran una evolución desde las estructuras defensivas medievales hacia viviendas más abiertas y decoradas, lo que es realmente un verdadero regalo para la vista y algo que permite empaparse de la historia antigua de Galicia.

Y lo mejor de todo, es que más allá de todo este complejo medieval, Betanzos ha saltado recientemente a la vanguardia de la arqueología nacional tras el hallazgo de dos torques de oro de la Edad del Hierro.

Estas joyas, pertenecientes a la cultura castreña, fueron localizadas en una finca de la comarca, revelando una pureza de metal y una técnica de orfebrería excepcionales. El hallazgo, bajo especialistas del CSIC, confirma la importancia estratégica de este enclave desde la prehistoria y añade un aura de leyenda para los turistas.