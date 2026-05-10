El municipio español ideal para explorar este verano: potencia mundial en paleontología con más de 80 yacimientos

Las claves

Las claves Generado con IA El Castellar, en Teruel, es un referente mundial en paleontología con más de 80 yacimientos documentados de hace 150 millones de años. Recientes hallazgos de la Fundación Dinópolis han descubierto más de un centenar de fósiles de pterosaurios en excelente estado de conservación. El Dinopaseo ofrece un recorrido interactivo con réplicas a escala real y fósiles originales en las calles del pueblo. La Ruta del Dinosaurio conecta yacimientos de importancia internacional, incluyendo el de San Cristóbal, único en Europa por exhibir huesos originales en su lugar de hallazgo.

Si tu pasión son los dinosaurios, debes visitar El Castellar. En la provincia de Teruel se encuentra uno de los mayores referentes a nivel internacional en la investigación paleontológica y se dice que el ambiente del Jurásico aún se respira por sus pasajes.

Con apenas medio centenar de habitantes, el pueblo alberga una densidad extraordinaria de patrimonio científico, con más de 80 yacimientos inventariados que documentan la vida en la Tierra hace unos 150 millones de años.

Recientes hallazgos de la Fundación Dinópolis han elevado a este enclave a la categoría de potencia mundial en su sector, y todo gracias al descubrimiento de más de un centenar de fósiles de pterosaurios, un registro único en la península ibérica por su abundancia y estado de conservación.

En El Castellar se pueden encontrar mil y una referencias a los dinosaurios, pero el principal atractivo es sin duda el Dinopaseo, un proyecto realmente innovador de museografía que integra la ciencia en las mismas calles del pueblo, convirtiendo la visita en un viaje en el tiempo, cuando estas criaturas colosales dominaban la Tierra.

Aquí, los dinosaurios aún viven

A través de un recorrido a pie, los turistas pueden observar réplicas a escala real y fósiles originales, como huellas de dinosaurios carnívoros y herbívoros situados en su contexto geológico natural, lo que permite una inmersión auténtica y realmente única, puesto que rara vez puede vivirse algo así.

La iniciativa es vital para la divulgación científica del lugar y también para el desarrollo territorial de una de las zonas menos pobladas de España mediante el geoturismo sostenible, de modo que no es solamente una "atracción turística", sino un motor económico que impulsa el territorio.

Pero esto no es lo único que ofrece El Castellar en lo que se refiere a experiencia, porque más allá del casco urbano podemos encontrar la Ruta del Dinosaurio, un paseo de 2,3 kilómetros que conecta yacimientos clave de importancia internacional.

Entre ellos, destaca el yacimiento de San Cristóbal, el único lugar en Europa donde se exhiben huesos originales de dinosaurio, como los de un estegosáurido, bajo una estructura protectora que permite verlos exactamente donde fueron encontrados en su momento.

En resumidas cuentas, El Castellar ha quedado marcado para siempre por la silueta de los grandes dinosaurios, convirtiendo el pueblo en un museo vivo y al aire libre que sirve para conocer todos los entresijos del mundo prehistórico de una forma espectacular.