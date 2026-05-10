Hantavirus, en directo: última hora del crucero MV Hondius | Clavijo desafía al Gobierno y dice que no autorizará el fondeo en Canarias
La madrugada de este domingo, el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, llega a Tenerife, donde está previsto el fondeo dentro del puerto de Granadilla.
Las autoridades han preparado tres anillos de seguridad y un corredor sanitario de 10 km hasta el aeropuerto para repatriar a 147 personas de 23 países sin contacto con la población civil.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección a Canarias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ha dejado hasta el momento 3 fallecidos, cinco personas contagiadas y tres sospechosas.
El barco llegará a Tenerife, donde la tripulación y los viajeros serán evacuados a sus respectivos países mediante un protocolo especial, diseñado para evitar cualquier contacto con la población local.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
Su letalidad, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%. En 2025, en América, ocho países notificaron 229 casos y 59 muertes. No obstante, Sudáfrica ha identificado la nueva cepa de los Andes, más peligrosa porque sí provoca el contagio entre humanos.
¿Cómo es el protocolo para la evacuación del crucero?
El protocolo en el puerto de Granadilla se basa en un corredor sanitario de contacto cero diseñado para evacuar a los pasajeros del MV Hondius sin que toquen suelo español de forma permanente.
El buque permanecerá fondeado en la dársena, sin atracar, mientras los pasajeros son trasladados a tierra en lanchas motoras y transferidos de inmediato a autobuses burbuja escoltados por la UME.
El objetivo es realizar un traslado directo de diez minutos desde el muelle hasta la misma escalerilla de los aviones en el aeropuerto Tenerife Sur, asegurando que la operación se complete antes del lunes para evitar el mal tiempo.
Mientras los ciudadanos extranjeros serán repatriados en vuelos coordinados por la OMS, los españoles serán trasladados a Madrid para cumplir una cuarentena obligatoria en el Hospital Gómez Ulla.
Por su parte, el cadáver que permanece en el barco no desembarcará en Canarias, sino que regresará con la nave a los Países Bajos para su posterior desinfección, garantizando el aislamiento total de la población local.
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El crucero llegará a Tenerife a las 5.30 horas, según la compañía
La compañía responsable del crucero MV Hondius, Oceanwide, ha publicado un comunicado en el que anuncia que llegarán al puerto de Granadilla en Tenerife a las 5.30 hora local canaria y que el desembarco de pasajeros comenzará sobre las 8 de la mañana.
Durante la rueda de prensa de los ministros con el líder de la OMS no se han detallado estos horarios, pero fuentes del Gobierno indican que llegará en torno a las 6 de la mañana.
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El Gobierno impone a Canarias la acogida del crucero ‘MV Hondius’ ante la negativa de Clavijo de autorizar el fondeo
Ana Núñez Velasco, directora general de la Marina Mercante, ha firmado en la madrugada del este domingo una resolución administrativa que anula de facto el veto canario e impone la acogida del barco.
La resolución invoca el artículo 299 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para imponer la acogida del buque, ya sea mediante fondeo o mediante atraque, en función de lo que decidan las autoridades sanitarias responsables del operativo.
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Clavijo desafía al Gobierno y dice que no autorizará el fondeo del 'MV Hondius' en Canarias
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha comunicado a última hora de este sábado, y a tan sólo unas horas de la llegada prevista del MV Hondius al puerto de Granadilla, que no autorizará el fondeo del buque en aguas de Tenerife.
Clavijo aseguró que el Ejecutivo regional no ha recibido “ni informes científicos claros ni protocolos suficientes” que permitan garantizar la seguridad sanitaria de la operación diseñada por el Gobierno central para evacuar a los cerca de 150 pasajeros del barco, varios de ellos contactos estrechos del brote de hantavirus detectado a bordo.
La decisión abre un choque institucional de última hora entre Canarias y Moncloa en plena crisis internacional, después de días de tensión diplomática, sanitaria y logística alrededor del crucero polar, fondeado frente a Cabo Verde tras la muerte de tres pasajeros.
El presidente autonómico sostuvo que había pedido desde el principio una condición concreta: que todos los pasajeros abandonaran el barco el domingo y que el buque no permaneciera más tiempo frente a Tenerife.
Pero esa posibilidad, según trasladó el Gobierno central y anunció la propia Mónica García en rueda de prensa, no puede cumplirse porque alrededor de 40 viajeros no podrían ser repatriados ese mismo día.
El presidente canario criticó además que parte del operativo se hiciera público antes de consensuarlo con Canarias y reveló que el archipiélago propuso distintas alternativas para evitar el fondeo prolongado del Hondius: desde vuelos extraordinarios del Gobierno neerlandés o del Ejecutivo español hasta el envío de un avión militar para evacuar a los pasajeros pendientes.
Incluso deslizó la posibilidad de que el barco continuara navegando si la situación médica lo permitía. Ninguna de las respuestas, dijo, fue aceptada. “He hablado con el jefe de la autoridad portuaria para no autorizar el fondeo”, zanjó.