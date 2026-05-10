Hantavirus, en directo: última hora del crucero MV Hondius | Clavijo desafía al Gobierno y dice que no autorizará el fondeo en Canarias

El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandés MV Hondius que partía desde Argentina con dirección a Canarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ha dejado hasta el momento 3 fallecidos, cinco personas contagiadas y tres sospechosas.

El barco llegará a Tenerife, donde la tripulación y los viajeros serán evacuados a sus respectivos países mediante un protocolo especial, diseñado para evitar cualquier contacto con la población local.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.

Su letalidad, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%. En 2025, en América, ocho países notificaron 229 casos y 59 muertes. No obstante, Sudáfrica ha identificado la nueva cepa de los Andes, más peligrosa porque sí provoca el contagio entre humanos.

¿Cómo es el protocolo para la evacuación del crucero?

El protocolo en el puerto de Granadilla se basa en un corredor sanitario de contacto cero diseñado para evacuar a los pasajeros del MV Hondius sin que toquen suelo español de forma permanente.

El buque permanecerá fondeado en la dársena, sin atracar, mientras los pasajeros son trasladados a tierra en lanchas motoras y transferidos de inmediato a autobuses burbuja escoltados por la UME.

El objetivo es realizar un traslado directo de diez minutos desde el muelle hasta la misma escalerilla de los aviones en el aeropuerto Tenerife Sur, asegurando que la operación se complete antes del lunes para evitar el mal tiempo.

Mientras los ciudadanos extranjeros serán repatriados en vuelos coordinados por la OMS, los españoles serán trasladados a Madrid para cumplir una cuarentena obligatoria en el Hospital Gómez Ulla.

Por su parte, el cadáver que permanece en el barco no desembarcará en Canarias, sino que regresará con la nave a los Países Bajos para su posterior desinfección, garantizando el aislamiento total de la población local.

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