Suiza da una lección a España: advierte del mineral de origen humano que ya contamina las aguas del océano más remoto

Imagen de archivo de una isla del Pacífico Sur que forma parte del archipiélago de la Sociedad, en la Polinesia Francesa. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio liderado por ETH Zúrich y GEOMAR detecta zinc de origen humano en el remoto Pacífico Sur. Los investigadores rastrearon partículas usando isótopos de zinc y plomo, confirmando su vínculo con emisiones industriales y contaminación atmosférica. El hallazgo desmiente la creencia de que los isótopos pesados del zinc desaparecen por procesos naturales y revela la capacidad de la contaminación humana de llegar a regiones antes consideradas intactas. La presencia de metales puede alterar cadenas alimentarias marinas y afectar ecosistemas, incluso en zonas alejadas de rutas comerciales o núcleos urbanos.

El Pacífico Sur, considerado durante décadas uno de los últimos refugios marinos intactos del planeta, acaba de perder definitivamente esa condición. Un estudio publicado en Nature Communications revela que el zinc generado por actividades humanas domina incluso aguas oceánicas.

La investigación, liderada por especialistas de ETH Zúrich y del centro alemán GEOMAR, analizó partículas marinas recogidas durante una expedición científica atravesando el Pacífico meridional.

Los resultados muestran señales químicas inequívocamente vinculadas con emisiones de combustibles fósiles y contaminación atmosférica. Los científicos utilizaron isótopos de zinc y plomo para rastrear el origen exacto del material detectado en suspensión marina.

Esa combinación permitió diferenciar claramente entre aportes naturales y residuos derivados directamente de la actividad industrial desarrollada sobre continentes poblados.

Podría alterar procesos biológicos

Según los autores, las partículas atmosféricas procedentes de fábricas, centrales energéticas y transporte marítimo alcanzan regiones consideradas inaccesibles para la contaminación humana.

Esos compuestos metálicos terminan depositándose después sobre la superficie oceánica mediante lluvias, corrientes y movimientos atmosféricos persistentes.

Tal Ben Altabet, principal firmante del trabajo, aseguró que ni siquiera el Pacífico Sur permanece ajeno al impacto industrial humano. El investigador comparó la lejanía geográfica de aquellas aguas con la distancia entre la Tierra y la Estación Internacional.

Aunque el zinc constituye un elemento esencial para numerosos organismos marinos, concentraciones alteradas pueden modificar cadenas alimentarias completas y afectar ecosistemas sensibles.

Los expertos advierten además que la presencia continuada de contaminantes metálicos podría alterar procesos biológicos insuficientemente comprendidos.

La investigación desmonta además una hipótesis ampliamente aceptada durante años entre oceanógrafos, según la cual los isótopos pesados del zinc desaparecían preferentemente mediante procesos naturales marinos.

Las nuevas mediciones indican exactamente lo contrario dentro del océano analizado durante expedición.

Los datos obtenidos proceden de la misión internacional GEOTRACES, dedicada desde hace años a estudiar la circulación oceánica de elementos químicos.

Durante aquella travesía científica, los investigadores recopilaron muestras atmosféricas y marinas atravesando algunas de las regiones menos habitadas del planeta.

El trabajo también subraya que los océanos funcionan como grandes receptores finales de residuos invisibles generados por economías industrializadas.

Buena parte del zinc detectado habría viajado miles de kilómetros impulsado por corrientes atmosféricas antes de alcanzar aguas completamente remotas.

Los investigadores consideran especialmente preocupante comprobar que la contaminación metálica aparece incluso lejos de rutas comerciales o núcleos urbanos.

Esa capacidad de dispersión global demuestra, según el estudio, hasta qué punto la actividad humana transforma sistemas naturales inalterados profundamente.

Especialistas independientes destacan que el hallazgo posee implicaciones relevantes para futuras investigaciones climáticas y medioambientales.

Comprender cómo circulan estos contaminantes permitirá evaluar mejor sus efectos sobre microorganismos oceánicos, ciclos biogeoquímicos y mecanismos naturales relacionados con la captura de carbono.

El descubrimiento coincide además con otros trabajos recientes que alertan sobre la creciente presencia humana en áreas consideradas prístinas.

Desde microplásticos hasta residuos químicos industriales, numerosos estudios científicos vienen documentando durante los últimos años una alteración de ecosistemas remotos.

Para los autores, el mensaje principal resulta tan inquietante como inequívoco: la huella industrial humana alcanza ya cualquier rincón oceánico.

Incluso el Pacífico Sur, históricamente presentado como símbolo de naturaleza intacta, refleja ahora consecuencias químicas derivadas del desarrollo contemporáneo.