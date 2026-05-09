Una borrasca atlántica golpea España: temperaturas frías, fuertes lluvias y rachas de viento de hasta 80 km/h

Las claves

Las claves Generado con IA Una potente borrasca atlántica afecta a España desde el viernes 8 hasta el miércoles 13 de mayo, con lluvias intensas, descenso de temperaturas y fuertes vientos. Se esperan acumulados de lluvia superiores a 100 litros por metro cuadrado en zonas como Cáceres, sur de Salamanca y Ávila, además de chubascos intensos y tormentas. Las rachas de viento alcanzarán entre 60 y 80 km/h en numerosas provincias, y las temperaturas sufrirán un descenso notable, con nieve en zonas montañosas del norte. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos amarillos por lluvias y tormentas en gran parte del país, y no se descartan avisos naranjas por granizo o lluvias intensas.

La estabilidad primaveral de mayo parece que promete tomarse un descanso. Al menos unos días. España afronta un episodio meteorológico marcado por una potente borrasca atlántica que dejará lluvias intensas, un notable descenso de las temperaturas y fuertes rachas de viento en buena parte del país.

El temporal, que se extiende desde el viernes 8 hasta el miércoles 13 de mayo, afectará de forma generalizada a la Península y Baleares, con el sábado 9 como jornada de mayor intensidad. Así, la situación atmosférica estará dominada por una borrasca situada frente a las costas de Portugal.

Desde allí, entrará por el oeste peninsular y avanzará de oeste a este acompañado de una línea de inestabilidad que reactivará las tormentas al llegar al Mediterráneo. Los meteorólogos también vigilan la formación de una pequeña baja secundaria que podría intensificar las precipitaciones en la fachada oriental.

Lluvia, vientos y bajas temperaturas

De ese modo, uno de los elementos más destacados del episodio será la lluvia. Las previsiones apuntan a acumulados superiores a los 100 litros por metro cuadrado en zonas del Sistema Central, especialmente en el norte de Cáceres, el sur de Salamanca y la provincia de Ávila.

Además, se esperan chubascos de gran intensidad, con registros que podrían superar los 15 o 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

El temporal llega después de varios episodios de precipitaciones extremas. En las horas previas al grueso de la borrasca se registraron hasta 150 litros por metro cuadrado en solo cuatro horas en Los Alcázares (Murcia).

De tal manera, las lluvias serán persistentes y estarán muy repartidas. El sábado las precipitaciones más intensas se han concentrado en el suroeste y en áreas del este peninsular.

Con el avance de la borrasca, el foco se va a desplazar hacia Galicia y el Cantábrico entre el lunes y el martes, donde podrían mantenerse las precipitaciones continuadas.

Eso no es todo. El viento es otro de los grandes protagonistas. Las rachas alcanzarán entre 60 y 80 kilómetros por hora en numerosos puntos del país.

Las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Badajoz y Cáceres figuran entre las más expuestas durante la jornada del sábado, aunque el domingo el temporal se desplazará hacia el centro peninsular.

A esta situación se sumarán diversos fenómenos adversos asociados a la inestabilidad atmosférica. Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo frecuente y abundante actividad eléctrica.

También se han detectado mangas marinas, también conocidas como trombas, en la Comunidad Valenciana, un fenómeno poco habitual que evidencia la intensidad de la situación meteorológica.

Asimismo, las temperaturas sufrirán un descenso extraordinario para esta época del año. La entrada de aire frío atlántico y la alta nubosidad dejarán máximas más bajas de lo habitual en mayo. Incluso en las principales zonas montañosas del norte peninsular volverá la nieve.

Ante este panorama, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos amarillos por lluvias y tormentas en gran parte del país, salvo algunos puntos del sureste y Canarias. Sin embargo, no se descarta la activación puntual de avisos naranjas por la intensidad del granizo o acumulaciones rápidas de lluvia.

Para poder despedirse de la borrasca parece que habrá que esperar hasta el miércoles 13 de mayo, cuando empiece su retirada progresiva. Entonces, una cresta atlántica favorecerá una estabilización gradual de la atmósfera con una vuelta a la calma de cara al fin de semana.