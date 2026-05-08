Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | Protección Civil confirma que el barco fondeará "dentro" del puerto de Granadilla
Este fin de semana el crucero afectado por hantavirus llegará a Tenerife y fondeará a una distancia de seguridad del puerto de Granadilla.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en un crucero neerlandés que partía desde Argentina con dirección a Canarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ha dejado hasta el momento 3 fallecidos, cinco personas contagiadas y tres sospechosas.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
Su letalidad, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%. En 2025, en América, ocho países notificaron 229 casos y 59 muertes. No obstante, Sudáfrica ha identificado la nueva cepa de los Andes, más peligrosa porque sí provoca el contagio entre humanos.
¿Cuántos españoles hay en el crucero?
En el crucero de lujo MV Hondius hay 14 españoles, que según el Ministerio de Sanidad se mantienen asintomáticos. Según las previsiones del Gobierno, serán trasladados el lunes 11 de mayo desde Tenerife a Madrid en un avión militar medicalizado, donde se prevé que guarden cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
-"No hay infraestructura médica": operarios portuarios de Tenerife amenazan con "bloquear" el muelle si llega el MV Hondius
-Dónde se encuentra ahora el MV Hondius: esta web te permite seguir en directo el crucero afectado por hantavirus
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El Hospital Gómez Ulla reforzará su personal con 90 personas para asistir a los pasajeros del hantavirus
El Hospital Central de Defensa Gómez Ulla de Madrid va a reforzar su personal con 90 personas para asistir a los pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' que tendrán que hacer una cuarentena en el centro.
"Se ha solicitado una partida presupuestaria en todas las categorías", ha manifestado el representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Una medida extraordinaria que ha aprobado Recursos Humanos del hospital durante todo el periodo que dure esta cuarentena para los ciudadanos españoles del barco.
Eso sí, todavía queda por determinar el tiempo de confinamiento de estos 14 ciudadanos y los pormenores del protocolo de recepción y asistencia que se perfilarán en una reunión que tendrá lugar después del Comité de Seguridad y Salud del centro.
Al ser asintomáticos, estos pasajeros serán aislados en una planta del hospital pero, de momento, no se contempla que lo hagan en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).
En caso de percibir síntomas compatibles con hantavirus, ahí sí, serán asistidos por personal de la UATAN, pero en la planta reservada para ellos, no en otra diferente o específica, ha explicado el delegado de Prevención del Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.
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Virginia Barcones: "No hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil"
"Países Bajos ha mostrado su voluntad y disponibilidad como bandera de hacerse cargo de la situación. Si hicieran falta más medios, pondrían más", informa Barcones ante el hecho de que algunos países con pasajeros en el crucero no dispongan de aviones medicalizados para realizar las repatriaciones. Añade que la UE va a poner aeronaves especializadas a disposición por si fuesen necesarias.
"Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas, no va a haber ningún contacto con la población civil", insiste. "No hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil, solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello y van a contar con los máximos estándares de protección".
La secretaria general de Protección Civil detalla que el crucero lleva "buena marcha" y es probable que se adelante su llegada. "Estamos preparados para dar una respuesta llegue cuando llegue", afirma.
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Protección Civil confirma que el 'MV Hondius' fondeará "dentro" del puerto de Granadilla
Virginia Barcones detalla que el MV Hondius va a fondear "dentro del interior del puerto", en el lugar determinado por la Autoridad Portuaria y la Capitanía Marítima. El desembarco se realizará en pequeñas zodiac y en orden según disponibilidad de los aviones.
La secretaria general de Protección Civil revela que el barco podrá seguir "automáticamente" su curso hacia Países Bajos con 30 tripulantes. "Vamos en la buena dirección de que las pretensiones del Gobierno sean tenidas en cuenta", subraya.
En el puerto habrá autobuses preparados para salir hacia el aeropuerto y llegarán a la pista para montar directamente en el avión. "Cuando el equipo que va a estar en el aeropuerto dé el aviso de que el avión está listo para despegar, solo ahí se va a empezar a bajar a la gente del barco", dice en relación al repostaje y otras cuestiones técnicas.
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Sanidad, sobre los 14 españoles: "Han comunicado un cierta sensación de miedo por las manifestaciones en contra de su llegada"
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, y Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, comparecen para actualizar la información sobre la crisis del hantavirus. "En términos clínicos no hay ninguna novedad, no hay noticia de ninguna persona más con síntomas", arranca Padilla, revelando que la ministra Mónica García ha hablado con los 14 pasajeros españoles del barco.
"Han pedido que comunicáramos que ellos no son un riesgo para la población general y una cierta sensación de miedo o inquietud por algunas de las manifestaciones en contra de su llegada", añade. El Gobierno les ha trasladado un mensaje de tranquilidad y detallado cómo va a ser el traslado desde el MV Hondius hasta el Hospital de la Defensa Gómez Ulla.
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Clavijo exige que no se desinfecte el barco en Canarias y siga hasta Países Bajos con la misma tripulación
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido al Gobierno que el MV Hondius no sea desinfectado en las costas canarias y que siga hasta Países Bajos con la misma tripulación.
Durante una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo canario ha reconocido que su conversación con la ministra de Sanidad, Mónica García, fue "tensa" y ha expuesto que le había preguntado si el barco se iba a desinfectar en las costas canarias y cómo se iba a hacer.
Según Clavijo, la ministra no le aclaró este punto en la reunión. No obstante, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que el crucero no se desinfecte en las costas canarias y no se saque la basura del mismo durante el fondeo que va a realizar frente al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.
Otra de las dudas que tiene y que aún no le han resuelto es qué ocurre si algún país se desentiende de sus nacionales. Dicho esto ha pedido que les garanticen que el armador o Países Bajos se hagan cargo de la evacuación de los mismos.
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Tenerife activa el Plan de Emergencia Insular en situación de prealerta ante la llegada del crucero
El Cabildo de Tenerife ha decretado la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de prealerta por riesgo sanitario, que entrará en vigor a partir de las 18:00 horas de este sábado, ante la llegada prevista del crucero MV Hondius.
En un comunicado, la presidenta del Cabildo de Tenerife ha subrayado que la activación del plan responde, ante todo, a la necesidad de proteger a la población de la isla, "tomando todas las medidas necesarias pensando en Tenerife y, sobre todo, en la gente que vive aquí".
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El Gómez Ulla contrata a más de 60 sanitarios para atender a los 14 españoles del crucero
El sindicato del Hospital de la Defensa Gómez Ulla, a donde se trasladará a los 14 españoles a bordo del MV Hondius para seguir su evolución ante un posible contagio por hantavirus, ha informado que el centro prevé reducir la ratio enfermera/paciente y contratar a más personal, entre 60 y 80 nuevos trabajadores, para abordar la crisis.
El centro médico ha decidido reforzar la asistencia sanitaria para que los profesionales tengan menos pacientes a cargo y puedan monitorizarlos continuamente ante cualquier cambio en su estado de salud. "Se va a tener presupuesto adicional para contratar personal. Calculan que entre 60 y 80 trabajadores, entre sanitarios y no sanitarios", ha detallado el sindicato en un comunicado.
También han explicado que el protocolo elaborado contempla ingresar en la planta 22 del hospital, que acoge la Unidad de Alto Aislamiento, a alguno de los pacientes que den positivo.
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La OMS aclara que el hantavirus solo se transmite mediante contacto muy cercano al estornudar, toser o escupir
La Organización Mundial de la Salud ha aclarado que el hantavirus causante del brote en el crucero MV Hondius solo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra.
"Por contacto cercano se entiende estar prácticamente cara a cara, en proximidad directa, compartiendo un espacio muy próximo con posible exposición a saliva o a secreciones al toser o escupir", ha explicado el portavoz de la OMS Christian Lindmeier en rueda de prensa.
El portavoz ha subrayado que, pese a ello, incluso en casos de personas que han compartido cabina en el buque afectado, ha habido situaciones en las que una se contagió y otra no, "lo que demuestra que el riesgo general sigue siendo muy bajo".
"No es un nuevo Covid, el riesgo para la población es absolutamente bajo", ha insistido Lindmeier, señalando que la capacidad de transmisión del hantavirus es inferior a la del sarampión, donde compartir un mismo recinto con un paciente implica un mayor riesgo de contagio.
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Félix Bolaños niega descoordinación con Clavijo y defiende el "buen trabajo" de Mónica García
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la ministra de Sanidad, Mónica García, habló con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo con quien "mantuvo conversaciones desde el inicio", ha expresado a Espejo Público.
Además, ha suavizado la discrepancia entre ambos y considera que es normal que haya "puntos de discrepancia", aunque a través del diálogo se "han acercado posiciones".
En este sentido, ha defendido a la ministra y ha defendido que "está haciendo un buen trabajo, hablando con las personas competentes".
En relación a la llegada de los españoles en el barco del hantavirus, ha remarcado que, de momento, "hay colaboración" con ellos. Pero, en cualquier caso ha explicado que hay "herramientas legales para que el aislamiento o cuarentena se lleve a cabo debido a que es una cuestión de salud pública".
En cuanto a la capacidad de España para abordar esta nueva situación sanitaria, el ministro ha defendido la capacidad que tiene la sanidad para poder hacer frente a esta crisis. Además, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" poniendo el foco en el trabajo a través de "protocolos" que se coordinan con la OMS y la Unión Europea, según ha remarcado.
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El 'Hondius' ya ha recorrido la mitad del trayecto hasta el puerto de Tenerife
El crucero neerlandés MV Hondius ha cubierto ya casi la mitad de su navegación desde Cabo Verde a Tenerife, a donde espera llegar entre la noche del sábado y la mañana del domingo. El barco se encuentra ahora al oeste de Nuadibú (Mauritania).
De acuerdo con la posición que facilita su sistema de localización AIS, el identificador GPS que están obligados a llevar todos los barcos de más de 300 toneladas (y todos los de pasajeros, sin distinción), el Hondius ha navegado unas 427 millas náuticas desde que salió el miércoles por la tarde de Praia, unos 790 kilómetros.
Desde la capital de Cabo Verde, frente a la que llevaba días fondeado, hasta el puerto de Granadilla de Abona, donde fondeará a su llegada a Canarias, hay aproximadamente 880 millas, 1.630 kilómetros.
El barco sobre el que se centran todas las miradas desde hace días por el brote de hantavirus que se ha registrado a bordo navega en estos momentos a 11,2 nudos (20,7 km/h). Si esa velocidad se mantuviera constante, le quedarían por delante algo menos de 40 horas de navegación hasta fondear en Tenerife.
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Los pasajeros del 'MV Hondius' se trasladarán a tierra en una barcaza y bajarán por turnos del crucero
El presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, ha explicado que los pasajeros del crucero MV Hondius se trasladarán por turnos y lo harán primero en una barcaza y luego por carretera directamente "al pie de escalerilla del avión".
Así lo ha dicho en una entrevista en La hora de La 1, recogida por Europa Press, en la que ha tratado de "calmar los ánimos" asegurando que los pasajeros del crucero saldrán del mismo en el mar hacia una barcaza por turnos.
A partir de ahí, ha agregado que, una vez lleguen a tierra, se subirán al cantil del muelle e "inmediatamente al medio que se haya elegido para trasladarlos al aeropuerto del sur". Suárez ha asumido que el vehículo, presumiblemente un autobús, "los llevarán directamente a pie de escalerilla" del avión que ya está preparado y que dejará a los pasajeros en sus respectivos países.
Dicho esto, ha matizado que aún falta formalizar un documento de protocolización y que la distancia respecto a la costa tinerfeña a la que fondeará el crucero es decisión del capitán marítimo.
De todos modos, ha intuido que "no podrá ser muy lejos del lugar de desembarque" dada la escasa experiencia de los pasajeros y porque "cuanto menos largo sea el trayecto, mucho mejor, más rápido y más cómodo".
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Mónica García asegura que comparecerá en el Congreso: "Vamos a dar todas las explicaciones"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha prometido que comparecerá en el Congreso para "dar todas las explicaciones" y detallar las decisiones adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis del hantavirus después de que el PP haya pedido su comparecencia. "Las estamos dando desde el minuto uno. Vamos a explicar todas las reuniones que hemos tenido a nivel nacional e internacional y las decisiones que hemos tomado", ha avanzado, aunque sin entrar en fechas concretas.
En una entrevista en el programa Las mañanas de RNE, García ha pedido "no introducir miedo y un debate político estéril" preguntada por las críticas de la oposición. "Desde el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias vamos a estar para asegurar la salud de las personas que vienen [en el crucero del brote] y de toda la población", ha asegurado, lamentando que "el PP está a otra cosa".
La ministra ha confiado en la "responsabilidad y el sentido común" de los 14 españoles a bordo del MV Hondius para que sigan de forma voluntaria los procedimientos de aislamiento. Ha dejado entrever que ninguno de ellos ha mostrado su oposición a la medida. También ha dicho que el resto de pasajeros extranjeros van a ser repatriados por el dispositivo internacional "si no necesitan atención médica urgente".
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La azafata de vuelo holandesa de KLM ingresada en Ámsterdam ha dado negativo en la prueba de hantavirus
La Organización Mundial de la Salud ha informado que la azafata de vuelo holandesa de KLM que estuvo en contacto con una mujer que murió por una infección de hantavirus en Johannesburgo, ha dado negativo en la prueba de una posible infección.
Esta mujer fue ingresada en un hospital de Ámsterdam al presentar síntomas compatibles con una posible infección que, por el momento, se descarta.
De momento, este brote ha dejado 3 fallecidos y cinco personas contagiadas.
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Reino Unido confirma dos casos de hantavirus en el crucero y confinará 45 días a sus nacionales repatriados
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha confirmado que dos pasajeros británicos a bordo del MV Hondius han dado positivo en hantavirus, aunque por el momento no presentan síntomas. En un comunicado también se ha detallado que otro nacional que se encuentra en el archipiélago de Tristán de Acuña podría estar infectado.
Las autoridades británicas también han confirmado que enviarán a personal médico especializado a Tenerife para ayudar a la repatriación de sus ciudadanos, a quienes les pedirán que se confinen durante 45 días. La UKHSA monitorizará su evaluación durante todo el tiempo en el que puedan incubar el virus para evitar más contagios.
La agencia sanitaria también ha detallado que 7 británicos desembarcaron del crucero en Santa Elena el pasado 24 de abril. Dos de ellos regresaron al país y se encuentran aislados. Cuatro siguen en la isla y el paradero del último no se ha revelado.
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Canarias activa protocolo de enfermedades infecciosas por el crucero y vuelve a reunirse con el Gobierno
El Gobierno de Canarias ha activado el protocolo de enfermedades infecciosas ante la llegada del crucero HV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, a aguas canarias. Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, al término de la reunión de coordinación entre la administración autonómica y el Estado para analizar la situación en torno a la crisis sanitaria.
Además, el Ejecutivo regional prevé contar este viernes con el protocolo definitivo a aplicar desde el fondeo previsto del buque hasta la llegada de los aviones que evacúen a los pasajeros del crucero.
Sanidad Exterior ha informado al Gobierno de Canarias que, en la actualidad, el estado de salud de los pasajeros y la tripulación del buque "es bueno" dentro de la situación en la que se encuentran: "Ninguno tiene ningún síntoma desde el pasado día 28 de abril".
En este sentido, cada 72 horas, se entrega al Gobierno la Declaración Marítima Sanitaria (DMS), un documento remitido por Sanidad Exterior que informa el estado sanitario de los afectados por esta crisis sanitaria.
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Clavijo se reúne este viernes con el cónsul de Holanda para abordar el traslado del 'MV Hondius'
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne este viernes con el cónsul honorario de Países Bajos, Stan Weytjens, y una delegación de la embajada, para abordar la situación del buque de bandera holandesa MV Hondius.
En este encuentro que se celebrará a partir de las 12.00 horas en la sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife, también estará presente el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya.
Según el operativo coordinado por el Gobierno central y la Organización Mundial de Salud el crucero, que llegará a primeras horas del próximo domingo al puerto de Granadilla, no atracará sino que será fondeado y una vez analizada la situación sanitaria de la tripulación se organizará su salida de la isla vía aérea.
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Hantavirus, en directo | Chile aísla a dos personas que viajaron en el crucero afectado por el brote
El Gobierno de Chile ha ordenado el aislamiento preventivo de dos ciudadanos chilenos que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, el barco de lujo afectado por el brote de hantavirus que se dirige en estos momentos hacia Tenerife.
"No presentan síntomas compatibles con hantavirus y se encuentran en buen estado de salud”, ha aclarado el Ministerio de Salud de Chile. No obstante, debido a la situación sanitaria desarrollada en el barco, están siendo sometidos a un seguimiento epidemiológico.
🔵Declaración Ministerio de Salud pic.twitter.com/wVjbPkdLHL— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 8, 2026