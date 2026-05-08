Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | Protección Civil confirma que el barco fondeará "dentro" del puerto de Granadilla

El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en un crucero neerlandés que partía desde Argentina con dirección a Canarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ha dejado hasta el momento 3 fallecidos, cinco personas contagiadas y tres sospechosas.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.

Su letalidad, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%. En 2025, en América, ocho países notificaron 229 casos y 59 muertes. No obstante, Sudáfrica ha identificado la nueva cepa de los Andes, más peligrosa porque sí provoca el contagio entre humanos.

¿Cuántos españoles hay en el crucero?

En el crucero de lujo MV Hondius hay 14 españoles, que según el Ministerio de Sanidad se mantienen asintomáticos. Según las previsiones del Gobierno, serán trasladados el lunes 11 de mayo desde Tenerife a Madrid en un avión militar medicalizado, donde se prevé que guarden cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

-"No hay infraestructura médica": operarios portuarios de Tenerife amenazan con "bloquear" el muelle si llega el MV Hondius

-Dónde se encuentra ahora el MV Hondius: esta web te permite seguir en directo el crucero afectado por hantavirus