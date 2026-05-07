El pueblo español para recorrer a pie: sus 137 habitantes viven en el corazón del gigante geológico del Maestrazgo

Las claves

Las claves Generado con IA Puertomingalvo es un pequeño pueblo de Teruel con solo 137 habitantes, situado a 1.450 metros de altitud en el parque cultural del Maestrazgo. Destaca por su ambiente medieval, con calles estrechas, arquitectura de piedra y un trazado urbano adaptado al terreno y la defensa. Su castillo, restaurado y convertido en museo, es el gran símbolo local y su origen se remonta probablemente al siglo XIII, con posibles raíces musulmanas. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1982 y forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2013.

Puertomingalvo es uno de esos pueblos que parecen levantados para recorrerse sin prisa. En Teruel, sobre un promontorio rocoso, enclavado en pleno parque cultural del Maestrazgo, a unos 1.450 metros de altitud, conserva una silueta medieval que se entiende mejor caminando.

En cuanto a población, el municipio tenía 135 habitantes a 1 de enero de 2025, según datos del INE recogidos por fuentes estadísticas locales; otras referencias turísticas recientes lo sitúan todavía en torno a los 137 vecinos.

Ese tamaño cambia la experiencia. No hablamos de una localidad monumental y abrumadora, sino de una villa mínima, silenciosa y compacta, donde casi todo queda cerca y cada calle parece conducir hacia otra pieza del mismo relato histórico.

El casco urbano se asienta en altura y conserva una red de calles estrechas, arquitectura popular de piedra, arcos, portales y rincones que mantienen una atmósfera muy reconocible. La visita funciona como un paseo continuo, más que como una ruta de monumentos aislados.

La historia de Puertomingalvo también sostiene muy bien el gancho. Tras la reconquista, la referencia más repetida sitúa en 1202 el acta fundacional de la villa, una fecha que conecta el pueblo con los primeros años del siglo XIII.

Capas superpuestas de historia

Ese dato no es solo una curiosidad cronológica. Explica por qué el municipio conserva una estructura tan vinculada a la Edad Media, con un núcleo urbano pensado para adaptarse al terreno, defenderse y aprovechar cada desnivel del promontorio.

El gran símbolo del conjunto es el castillo. Patrimonio Cultural de Aragón lo sitúa en un extremo de la población, sobre un espolón rocoso, y recuerda que ha sido restaurado y habilitado como museo.

La propia web municipal añade que su origen exacto no está completamente cerrado, aunque la referencia documental más antigua lo vincula a la carta foral del siglo XIII. También se ha planteado un posible origen musulmán entre los siglos X y XI.

Esa mezcla de certezas e historia le da aún más interés. Puertomingalvo no se presenta como un decorado medieval reconstruido, sino como un lugar donde distintas épocas se han ido superponiendo sin borrar del todo la anterior.

La red de Los Pueblos Más Bonitos de España destaca que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1982 y entró en la asociación en 2013, dos reconocimientos que consolidaron su atractivo patrimonial.

Ese sello encaja especialmente bien aquí porque el encanto del pueblo está en el conjunto. La Casa de la Villa, las calles empedradas, los portales, el castillo y las vistas forman una misma escena, difícil de separar por piezas.

También influye el paisaje. Puertomingalvo se encuentra en la comarca turolense de Gúdar-Javalambre, cerca del ámbito del Maestrazgo, un territorio de sierras, barrancos y pueblos de piedra donde la altitud refuerza la sensación de aislamiento.

Por lo que no es solo un pueblo bonito de Teruel. Es una villa diminuta, fundada en 1202, coronada por un castillo y pensada para caminar despacio, como si cada cuesta guardara todavía algo del siglo XIII.