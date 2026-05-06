El municipio español de 200 habitantes con un yacimiento prehistórico a 2.235 metros de altitud: ideal para recorrer a pie

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Las claves Generado con IA Queralbs, en el Ripollès, alberga la Cova 338, un yacimiento prehistórico a 2.235 metros de altitud, el más alto y antiguo de los Pirineos orientales. Las excavaciones han demostrado una ocupación recurrente desde el neolítico medio, con restos de herramientas de piedra y cerámica. El hallazgo revela la explotación de cobre y recursos minerales, lo que cambia la visión sobre el uso de la alta montaña en la prehistoria. Queralbs es también un atractivo destino turístico, con rutas de senderismo, arquitectura medieval y acceso al valle de Núria.

El municipio de Queralbs, en la comarca del Ripollès, es todo un referente dentro de la arqueología de montaña en Europa gracias a su gran riqueza. Con apenas 200 habitantes, la localidad alberga el yacimiento prehistórico de la Cova 338, situado a una altitud récord de 2.235 metros en el valle de Núria.

El hallazgo, liderado por investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y el IPHES-CERCA, documenta la presencia humana más elevada y antigua conocida en los Pirineos orientales. Es decir, que es un punto de interés histórico con un descubrimiento único en el mundo.

Las excavaciones realizadas en el lugar han revelado que el yacimiento no fue un asentamiento aislado, sino un punto de ocupación recurrente que se remonta al neolítico medio, hace unos 5.000 años más o menos.

Los restos encontrados, que incluyen herramientas de piedra y fragmentos de cerámica, sugieren que los grupos humanos de la época utilizaban estas cotas para la ganadería y para la actividad minera, explotando el cobre del lugar.

Esto cambia y revoluciona por completo la comprensión actual sobre cómo las sociedades prehistóricas gestionaban los recursos en entornos climáticos extremos.

Queralbs, un paraíso para los arqueólogos

De hecho, uno de los aspectos más singulares de este hallazgo arqueológico es la vinculación del lugar con la explotación minera más antigua documentada en esta cota de los Pirineos. El descubrimiento de piedras verdes y otros indicadores minerales sugiere que los habitantes de la Cova 338 realizaban actividades extractivas aprovechando los recursos geológicos del valle de Núria.

Eso, por consiguiente, posiciona al yacimiento como un punto fundamental para estudiar los orígenes de la metalurgia en la península ibérica, revelando que la búsqueda de metales preciosos impulsó a los grupos humanos a colonizar y explotar zonas de alta montaña que, hasta hace relativamente poco, se consideraban deshabitadas durante la prehistoria.

Pero más allá de su valor científico, Queralbs es un destino turístico muy activo, siendo un punto de interés por sus brutales rutas de senderismo. El pueblo mantiene una estética medieval impecable con sus casas de piedra, calles estrechas y la histórica iglesia románica de Sant Jaume.

Su ubicación, además, es ideal: es la puerta de entrada natural hacia el valle de Núria y permite a los visitantes disfrutar de una simbiosis única entre el patrimonio cultural y un entorno natural protegido de gran belleza paisajística. En resumidas cuentas, Queralbs es un lugar idóneo para una escapada de fin de semana, con naturaleza, excursiones y grandes hallazgos por descubrir.