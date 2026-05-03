Kazajistán cambia las normas: el petroestado ahora quiere ser un referente "verde" y una mina sostenible para Europa

Las claves

Las claves Generado con IA Kazajistán busca posicionarse como socio principal de la Unión Europea en Asia Central, apostando por una transición hacia una economía más verde y sostenible. El país ofrece a Europa acceso a 18 de los 34 minerales considerados estratégicos, como litio y tierras raras, reduciendo la dependencia europea de China y Rusia. El gobierno kazajo impulsa inversiones en hidrógeno verde y nuevas infraestructuras logísticas, como el Corredor Medio, para facilitar el comercio seguro con Europa. Kazajistán enfrenta retos estructurales, como su alta dependencia del carbón (70%) y la burocracia, que dificultan el avance hacia la neutralidad de carbono y la modernización del sector energético.

Kazajistán quiere ser el socio principal y prioritario de la Unión Europea en Asia Central con su cambio de estrategia. Históricamente dependiente de los hidrocarburos, el país ha implementado una serie de reformas normativas diseñadas para atraer capital extranjero, posicionándose como un petroestado en transición.

Esta metamorfosis responde a la urgencia de Bruselas por encontrar proveedores fiables de materias primas críticas y energía limpia, reduciendo así su exposición comercial a las tensiones geopolíticas con Rusia y China.

Es un cambio radical en el enfoque y estrategia de Kazajistán, que ahora reenfoca su futuro y alianzas debido a la crisis del petróleo actual y las tensiones geopolíticas, que han impulsado a muchos países a realizar importantes reformas.

El corazón de esta nueva alianza reside en la riqueza geológica de la estepa kazaja, que alberga 18 de los 34 minerales que la Unión Europea considera estratégicos para su soberanía industrial: desde el litio para baterías hasta las tierras raras para tecnología avanzada, Kazajistán ofrece una alternativa directa al dominio chino en el sector.

Kazajistán quiere ser clave para Europa

Con este plan, el gobierno kazajo busca una transferencia tecnológica e inversiones masivas en infraestructuras de hidrógeno verde, aspirando a convertir su vasto territorio en un centro global de producción de energía renovable para finales de la década.

Paralelamente, la conectividad logística se ha convertido en el pilar que sostiene esta relación: el desarrollo del Corredor Medio es ahora mismo una prioridad total, financiada en parte por el programa Global Gateway de Europa.

Este camino no solo permite el flujo de mercancías entre Asia y Europa de forma más segura, sino que garantiza que los recursos energéticos y minerales kazajos lleguen a los mercados occidentales sin interferencias externas, fortaleciendo la autonomía estratégica europea.

Ahora bien, el camino hacia esa economía sostenible presenta también desafíos estructurales a tener en cuenta que son realmente profundos para la nación. A pesar de los ambiciosos objetivos para alcanzar esa neutralidad de carbono próximamente, Kazajistán aún depende del carbón en un 70%.

El país debe lidiar con una burocracia que ralentiza la ejecución de grandes proyectos para buscar esa liberación total en su ámbito energético, cumpliendo sus objetivos para poder liberarse de sus ataduras con los combustibles fósiles.

El éxito de esta apuesta depende de la capacidad de Kazajistán para modernizar su red eléctrica y garantizar un marco jurídico estable que convenza a Europa que exige altos estándares de sostenibilidad.