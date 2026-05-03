España cambia las normas: revoluciona la minería nacional y reduce el control de China sobre Europa

Las claves

Las claves Generado con IA España lanza una estrategia minera con 414 millones para transformar su modelo de extracción y convertirse en proveedor clave de recursos para la UE. El plan busca reducir la dependencia europea de China en tierras raras, litio, cobalto y wolframio, esenciales para tecnología y defensa. La normativa prioriza la sostenibilidad, integrando la minería circular y protocolos ambientales obligatorios para proteger la biodiversidad. Siete proyectos mineros españoles reciben financiación preferente y procesos ágiles bajo la Ley de Materias Primas Críticas de la UE.

España arranca con una ambiciosa estrategia, dotada con una inversión inicial de 414 millones de euros, para transformar el modelo de extracción nacional para convertir al país en el principal proveedor de recursos críticos para la Unión Europea.

El objetivo central es romper la dependencia del exterior, especialmente en el suministro de tierras raras, esenciales para la fabricación de microchips y armamento moderno. El núcleo del plan reside en la modernización del marco regulatorio y el lanzamiento del Programa Nacional de Exploración de Minerales Críticos.

Mediante el uso de tecnologías de teledetección y cartografía avanzada, el Gobierno pretende identificar nuevos yacimientos de litio, cobalto y wolframio, agilizando los trámites administrativos para que las explotaciones nacionales puedan competir en velocidad con mercados internacionales.

Se estima que, con la activación de estos proyectos, España podría cubrir una gran parte de la demanda tecnológica europea antes de que finalice la década, siendo un país clave para reducir la dependencia de Europa en China.

España revoluciona la minería

La sostenibilidad se presenta como el eje diferenciador de esta normativa respecto a los métodos de extracción en otros continentes. El plan integra a la minería circular, priorizando la recuperación de metales valiosos a partir de residuos mineros y chatarra electrónica, minimizando con ello la huella ambiental.

España, en toda esta "revolución minera", está siendo clave: hay siete proyectos mineros en el suelo de nuestro país y ya han sido catalogados como puntos estratégicos por Bruselas, garantizando una financiación preferente y procesos de autorización simplificados bajo los estándares de la Ley de Materias Primas Críticas de la UE.

Ahora bien, aunque todo esto apunte realmente bien y por ahora se estén dando los pasos adecuados, hay que tener en cuenta que la implementación de esta hoja de ruta tiene como reto equilibrar el desarrollo industrial con la protección de la biodiversidad.

En la aprobación de la operación se establecen protocolos de restauración ambiental obligatorios desde el inicio de la actividad, buscando mitigar el impacto en el paisaje y los recursos hídricos, vitales ahora mismo debido a la transición energética que se está llevando a cabo en el mundo.

No obstante, con este cambio de rumbo, España aspira a fortalecer su economía industrial y garantiza la seguridad energética y tecnológica del continente europeo frente a las crecientes tensiones geopolíticas globales.

El proyecto se irá desarrollando con el paso de los próximos años y apunta, por ahora, a tener un papel realmente destacado en este panorama de cambio debido a la crisis del petróleo.