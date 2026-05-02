Arabia Saudí cambia de estrategia: el mayor exportador de crudo quiere liderar las renovables con una transición histórica

Arabia Saudí cambia de estrategia: el mayor exportador de crudo busca liderar la transición verde y romper el equilibrio energético

Las claves

Las claves Generado con IA Arabia Saudí impulsa una transición histórica para liderar la producción de energías renovables, enmarcada en su plan Visión 2030. El país busca que el 50% de su matriz eléctrica provenga de fuentes limpias para 2030, reduciendo drásticamente el uso de petróleo en la generación eléctrica. Saudi Aramco y ACWA Power lideran proyectos globales como el parque solar Al Shuaibah y la megaciudad NEOM, con el objetivo de posicionar a Arabia Saudí como centro de hidrógeno verde. La estrategia permite maximizar los ingresos por exportación de crudo y protege la economía saudí ante la volatilidad de los precios del petróleo.

Arabia Saudí pone en marcha un cambio histórico que lleva al mayor exportador de crudo del mundo a apostar por las renovables. Bajo el marco del plan Visión 2030, el país busca reducir drásticamente la quema directa de petróleo para la generación de electricidad.

Esta decisión responde a una lógica de eficiencia económica: al sustituir el petróleo por fuentes renovables para alimentar sus ciudades, el Reino libera cientos de miles de barriles diarios que pueden ser destinados a la exportación, maximizando así sus ingresos en el mercado internacional.

La aceleración de esta estrategia se refleja en un volumen de licitaciones sin precedentes, con el objetivo de adjudicar 14 gigavatios de capacidad renovable solo durante este año.

Arabia Saudí quiere aprovechar sus condiciones geográficas excepcionales, que ofrecen algunos de los niveles de radiación solar más altos del planeta, para producir energía a costes mínimos históricos.

Para finales de 2030, el gobierno saudí aspira a que el 50% de su matriz eléctrica provenga de fuentes limpias, mientras que el 50% restante se cubrirá con gas natural, eliminando casi por completo el uso de crudo en sus plantas térmicas.

Se avecina un cambio histórico

Más allá del ahorro de combustible, el gigante estatal Saudi Aramco y la eléctrica ACWA Power están liderando proyectos de escala global, como el parque solar Al Shuaibah y la megaciudad NEOM.

Estos desarrollos no solo buscan cubrir la demanda doméstica, sino convertir a Arabia Saudí en un centro neurálgico para la producción de hidrógeno verde.

Mediante el uso de energía solar para separar el hidrógeno del agua, el país pretende liderar el suministro de este combustible del futuro, asegurando su hegemonía energética en un mundo que avanza hacia la descarbonización.

La transición representa un cambio de paradigma en la geopolítica de la energía, donde el ahorro interno se convierte en una herramienta de poder externo. Al modernizar su infraestructura con sistemas de almacenamiento en baterías de última generación y redes inteligentes.

Arabia Saudí, con todo, se prepara para un escenario de menor dependencia global de petróleo a largo plazo, apostando por explotar su propio terreno para absorber toda la energía posible, rompiendo con ello el equilibrio de las renovables.

El país, con esta estrategia a largo plazo y realmente ambiciosa, protege su economía contra la volatilidad de los precios del crudo y además se posiciona como una figura vital para el mercado de energías renovables, sin renunciar todavía a las fósiles.