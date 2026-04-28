Parece los Castillos del Loira, pero es España: la joya medieval con el castillo del siglo XII que inspiró a Disney

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Las claves Generado con IA El Alcázar de Segovia, castillo medieval del siglo XII, inspiró a Disney para diseñar el castillo de 'Blancanieves y los siete enanitos'. Su silueta, situada sobre un promontorio entre los ríos Eresma y Clamores, es uno de los iconos monumentales más visitados de España. Actualmente alberga el Archivo General Militar y el Museo del Real Colegio de Artillería, manteniendo su historia como palacio y fortaleza. El Alcázar de Segovia es una de las residencias medievales favoritas de la dinastía Trastámara y destaca por la riqueza monumental de la ciudad de Segovia.

El Alcázar de Segovia no solamente tiene un increíble valor histórico, sino que tiene una estrecha relación con la cultura popular: todos hemos visto este colosal castillo en la animación y más de una vez.

Esta fortaleza medieval, cuyos cimientos se remontan al siglo XII, ha sido reconocida oficialmente por Disney como la principal fuente de inspiración para el diseño del castillo en su primer largometraje animado: 'Blancanieves y los siete enanitos'.

Su silueta inconfundible, situada sobre un gran promontorio rocoso entre los ríos Eresma y Clamores, evoca una imagen de fantasía que atrae anualmente a miles de turistas internacionales, y no es para menos teniendo en cuenta que es uno de los pilares de un popular escenario de la Casa del Ratón.

La confirmación por parte de Disney sobre este vínculo histórico, que se realizó formalmente durante la celebración de su centenario, ha impulsado un renovado interés por el patrimonio segoviano.

El castillo de Disney en España

A diferencia de otros castillos asociados a la marca, como el de Neuschwanstein en Alemania que inspiró el de 'La Bella Durmiente', el Alcázar ofrece una experiencia que combina el mito cinematográfico con una historia real documentada de ocho siglos.

En la actualidad, el edificio alberga el Archivo General Militar y el Museo del Real Colegio de Artillería, manteniendo viva su doble naturaleza de palacio y baluarte defensivo, con un gigantesco pasado a sus espaldas.

Arquitectónicamente, el monumento destaca por su transición de fortaleza militar a palacio residencial. Durante la Edad Media, fue una de las residencias favoritas de los reyes de la dinastía Trastámara, llegando a su máximo esplendor allá en el siglo XV.

A pesar de que la gran mayoría de visitantes "contemporáneos" acudan al lugar para disfrutar de la imponente fortaleza y sus ataduras con Disney, no son pocos los que acuden a contemplar su majestuosidad por ese pasado que se mantiene en perfecto estado.

Para los viajeros y entusiastas de la arquitectura, la visita de Alcázar se complementa con la riqueza monumental de Segovia, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. El recorrido por sus estancias, como la Sala de los Reyes o la Sala del Trono, permite descubrir techos mudéjares y una decoración que refleja la convivencia de culturas en la península.

El Alcázar de Segovia es, sin duda, uno de los pocos lugares del mundo donde lo medieval y la cultura popular se dan de la mano con una extraña relación.