Parece un pueblo de los Alpes suizos, pero es España: la joya con cañones de vértigo y un castillo del siglo IX

Las claves

Las claves Generado con IA Alquézar, en Huesca, destaca por su arquitectura tradicional de piedra y su castillo del siglo IX, construido como fortaleza defensiva. La Colegiata de Santa María la Mayor domina el pueblo, fusionando estilos románico, gótico y renacentista, y está declarada Monumento Histórico-Artístico. Alquézar es reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España y es Patrimonio Mundial por su arte rupestre. El municipio es entrada al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, famoso por rutas como la de las Pasarelas y actividades de turismo activo.

Coronando un impresionante peñasco a 660 metros de altura, Alquézar, en Huesca, despliega un trazado urbano de calles empedradas y arquitectura tradicional en piedra y ladrillo que maravilla a los turistas.

Su silueta está dominada por la imponente Colegiata de Santa María la Mayor, un conjunto que fusiona el arte románico, gótico y renacentista, y que fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931 por su valor arquitectónico y su historia ligada a la Reconquista.

El origen de la localidad se remonta al siglo IX, cuando el líder árabe Jalaf Rashid mandó construir una fortaleza para defenderse de los núcleos cristianos del Pirineo. Tras ser conquistada en 1067, el enclave militar se transformó en una canónica agustiniana.

Manteniendo, eso sí, sus restos de muralla y un claustro románico único por sus capiteles historiados. Es un paraje que respira cientos de años de historia y que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo con mucha fuerza, manteniendo su estructura y ADN intactos.

Alquézar, otra joya medieval

Esta rica herencia histórica sumada a la impecable conservación, le ha valido a Alquézar el reconocimiento como uno de los pueblos más bonitos de España y su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO en la categoría de Arte Rupestre.

Y eso no es todo porque la localidad es también la puerta de entrada directa al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, un paraíso para los amantes del turismo activo.

El relieve kárstico de la zona ha sido moldeado durante milenios por el río Vero, creando profundos barrancos y paredes verticales de roca caliza que atraen a deportistas de todo el mundo.

De hecho, la actividad más emblemática es la Ruta de las Pasarelas, un recorrido que permite caminar de forma segura sobre estructuras metálicas ancladas al desfiladero, ofreciendo vistas de vértigo sobre pozas de aguas turquesas y una perspectiva inigualable de la naturaleza salvaje que rodea al municipio.

La importancia de Alquézar en la actualidad reside en su capacidad para equilibrar la preservación de su esencia histórica con un desarrollo turístico sostenible, algo que la localidad está logrando de fábula siendo un referente en todos los sentidos.

El lugar no solo destaca por el senderismo y el barranquismo, sino también por su proximidad a las bodegas de la Denominación de Origen Somontano y su cercanía a las cuevas con arte rupestre prehistórico, que aún a día de hoy sorprenden hasta a los más veteranos.