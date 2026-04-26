Parece la costa de Croacia, pero es Cantabria: la villa medieval con murallas del siglo XIII y el mejor castillo

Las claves

Las claves Generado con IA San Vicente de la Barquera es una villa medieval cántabra integrada en el Parque Natural de Oyambre, famosa por su paisaje que recuerda a la costa croata. El centro histórico, la Puebla Vieja, conserva murallas del siglo XIII y un trazado medieval que fue estratégico durante la Reconquista. El Castillo del Rey, construido en 1210, es uno de los mejor conservados de Cantabria y ofrece vistas panorámicas privilegiadas de la ría y el entorno. La localidad destaca por su patrimonio, la Iglesia de Santa María de los Ángeles y una gastronomía tradicional con platos locales como el guiso de bonito y patatas.

En un enclave privilegiado de la costa de Cantabria encontramos San Vicente de la Barquera, una de las villas más especiales del norte de España que cuenta con una inmensa historia a sus espaldas.

Esta localidad marinera, integrada plenamente en el Parque Natural de Oyambre, es un lugar mágico y sorprendente para los visitantes gracias a su estética, que muchos comparan con los paisajes escarpados de la costa croata: sus rías, playas de arena blanca y los Picos de Europa como telón de fondo crean una estampa visual impresionante.

El mar Cantábrico se funde con el verde intenso de los prados y las cumbres nevadas, generando un escenario de película que es punto de atracción para un sinfín de turistas, extranjeros y españoles.

Pero no todo son paisajes y estampas, porque el corazón de la villa alberga un valioso conjunto histórico conocido como la Puebla Vieja, donde el tiempo parece haberse detenido desde su construcción. Protegida por una fuerte muralla que data del siglo XIII, esta zona conserva el trazado medieval que le otorgó importancia estratégica durante la Reconquista.

Pasear por las calles de San Vicente de la Barquera es toda una experiencia, puesto que sus edificios conservan la esencia de una época en la que San Vicente era uno de los puertos principales para la Hermandad de las Cuatro Villas de la Costa, manteniendo intacto su carácter de fortaleza defensiva frente al mar.

San Vicente de la Barquera y su paisaje.

De visita obligatoria en España

Entre sus monumentos más emblemáticos destaca el Castillo del Rey, considerado uno de los mejores conservadores de toda la región. Construido originalmente en el año 1210 sobre una colina rocosa, esta fortaleza ha sido testigo de siglos de historia, sirviendo tanto de residencia real como de bastión militar.

Desde sus almenas se pueden ver las mejores vistas panorámicas de la ría de San Vicente y del puente de la Maza, ofreciendo una perspectiva inigualable de la arquitectura defensiva gótica, que define gran parte de la identidad de la villa con sus tonos.

San Vicente de la Barquera es todo un referente en lo que se refiere a riqueza patrimonial, con la Iglesia de Santa María de los Ángeles coronando el paisaje urbano con su estilo gótico montañés. El lugar está repleto de historia y esencia medieval y es ideal para pasar unos días alejado de las grandes ciudades y la arquitectura contemporánea.

Además, aquí también encontraremos una gastronomía extremadamente variada con un guiso tradicional de bonito y patatas que se posiciona como su plato estrella e imprescindible.