La localidad Patrimonio de la Humanidad perfecta para extraer minerales: elegida por la UE para extraer litio

Imagen de archivo de una mina en funcionamiento. José Manuel Vidal EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Cáceres ha sido elegida por la UE con dos proyectos para extraer minerales críticos, destacando en el plan europeo para asegurar metales estratégicos. En Cañaveral se extraerá litio, fundamental para baterías, y en Almoharín wolframio, vital para sectores aeroespacial, tecnológico y militar. Las inversiones previstas generarán miles de empleos y supondrán un impulso económico para la región, dentro de la normativa europea de materias primas críticas. Los proyectos integran plantas de tratamiento y energías renovables, pero enfrentan oposición de grupos ecologistas preocupados por el impacto ambiental.

En España hay un total de 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una de las primeras fue Cáceres, a la que se le ha sumado un nuevo reconocimiento al ser la ciudad española con más proyectos seleccionados por la UE para extraer minerales críticos.

La Comisión Europea ha seleccionado siete proyectos, dos de los cuales se encuentran en el municipio extremeño, asumiendo un papel protagonista dentro de este ambicioso plan europeo para garantizar los metales críticos.

El objetivo de esta decisión no es otro que reducir la gran dependencia de potencias como China. En el caso de Cáceres, los dos proyectos seleccionados se ubican en Cañaveral y en la localidad de Almoharín.

El primero de ellos se sitúa en el complejo industrial conocido como Las Navas, donde se extraerá y procesará litio con una calidad óptima para fabricar baterías. Se espera que opere durante tres décadas combinando minería subterránea y exterior.

En el segundo enclave se explotará wolframio mediante la iniciativa P6 Metals. Este mineral resulta absolutamente vital para las industrias aeroespacial, tecnológica y militar debido a su extraordinaria resistencia al calor extremo.

Revulsivo en la zona

Ambas iniciativas movilizarán cuantiosas inversiones económicas que superan las expectativas iniciales. Según las estimaciones oficiales, los desarrollos generarán miles de puestos de trabajo directos e indirectos, lo cual supondrá un revulsivo histórico para toda la economía regional.

Esta firme apuesta comunitaria se enmarca directamente dentro de la normativa europea de materias primas críticas. La legislación persigue diversificar las fuentes de suministro globales y fortalecer las cadenas de valor para impulsar la urgente transición verde y digital.

El yacimiento de Cañaveral integrará novedosas plantas de tratamiento junto con importantes instalaciones fotovoltaicas. Este moderno modelo operativo busca minimizar los tradicionales impactos ambientales, marcando un claro avance técnico hacia métodos extractivos más sostenibles.

Pese al notable respaldo institucional europeo, ambos desarrollos enfrentan el fuerte rechazo de ciertas organizaciones ecologistas locales. Estas plataformas ciudadanas continúan denunciando posibles daños irreversibles sobre los valiosos ecosistemas naturales.

Sin embargo, obtener la prestigiosa etiqueta de proyecto estratégico continental garantiza una agilización burocrática sin precedentes. Los rigurosos plazos para conceder permisos se acortarán significativamente, facilitando que las infraestructuras comiencen sus operaciones en un tiempo récord.

España consolida con estos reconocimientos su indiscutible liderazgo geológico en el sur del continente. Nuestro país alberga siete de los 47 proyectos europeos seleccionados, demostrando el inmenso potencial mineralógico que esconde el rico subsuelo de la península.

El sector de la automoción eléctrica será uno de los principales beneficiarios del litio cacereño. Contar con suministros fiables resulta imprescindible para construir fábricas de baterías nacionales, asegurando la supervivencia futura de la industria automovilística.

El codiciado wolframio extraído en Almoharín blindará sectores estratégicos como la defensa. Las altas propiedades mecánicas de este singular material lo convierten en un recurso indispensable para fabricar blindajes, componentes aeroespaciales y avanzadas herramientas de corte.