España cambia las normas: crea una nueva marca de cerdo ibérico con un 50% de pureza para ganar a la guerra del jamón

Las claves

Las claves Generado con IA La DOP Guijuelo permitirá comercializar productos de cerdo ibérico con un 50% de pureza, frente al mínimo habitual del 75%. La medida ha generado rechazo entre otras denominaciones de origen, que alertan de una posible merma de calidad y confusión para el consumidor. Guijuelo impulsa también una nueva Indicación Geográfica Protegida para embutidos como chorizo y salchichón, ampliando su oferta. El conflicto ha llegado al Ministerio de Agricultura y podría acabar en los tribunales, mientras la Comisión Europea expresa preocupación por el impacto en la percepción de calidad.

El tablero del jamón ibérico vive un giro inesperado que amenaza con redefinir las reglas de uno de los productos más emblemáticos de España. La reciente decisión adoptada en Guijuelo ha encendido una disputa de gran calado.

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Guijuelo ha aprobado una modificación clave: permitirá comercializar productos con un 50% de pureza ibérica, frente al mínimo del 75% que venía siendo habitual en sus estándares de calidad.

Este cambio, respaldado por una actualización del pliego de condiciones publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 31 de marzo, abre la puerta a introducir genética de raza Duroc en mayor proporción en los animales.

La medida no ha sido bien recibida por el resto de denominaciones de origen del sector. Jabugo, Los Pedroches y Dehesa de Extremadura consideran que esta flexibilización supone una clara "merma de calidad" con posibles consecuencias para todo el mercado.

Estas entidades alertan de que la decisión puede erosionar la confianza del consumidor, además de generar confusión al no ajustarse, según denuncian, a los criterios habituales de etiquetado en productos ibéricos.

Mezcla de cerdos

En paralelo, Guijuelo impulsa la creación de una nueva Indicación Geográfica Protegida (IGP) para embutidos, que abarcaría productos como chorizo, salchichón, lomo o lomito, ampliando así su oferta comercial bajo este nuevo enfoque.

Las tres DOP críticas con la medida ya han presentado un recurso de alzada ante el Ministerio de Agricultura. Tras no obtener respuesta, estudian ahora llevar el conflicto a los tribunales mediante un contencioso judicial.

Desde el sector más conservador, voces como la de Juan Luis Ortiz, de Los Pedroches, advierten que rebajar la exigencia en la pureza racial puede dañar no solo la imagen del producto, sino también el equilibrio medioambiental de la dehesa.

En la misma línea, representantes de Dehesa de Extremadura insisten en que modificar las reglas actuales rompe la igualdad entre productores y altera un modelo basado en la excelencia y la tradición.

Guijuelo, sin embargo, defiende su estrategia. Sostiene que reducir la pureza racial no implica una pérdida de calidad, sino una diversificación de la oferta que podría aportar mayor estabilidad y seguridad al consumidor.

El conflicto ha escalado incluso a nivel europeo. Desde la Comisión Europea, fuentes del ámbito agrícola han mostrado inquietud por el posible impacto de esta rebaja en la percepción de calidad por parte de los consumidores.

Todo ello ocurre en un contexto de crecimiento del sector. La última campaña cerró con un aumento del 3% en sacrificios, alcanzando los 598.090 animales, con predominio de cerdos 100% ibéricos, aunque el 30,4% ya pertenece a la categoría del 50%.