Parece Islandia, pero es España: el rincón de los Pirineos donde se esconde una cascada de 100 metros digna de los vikingos

Parece Islandia, pero es España: el rincón de Huesca donde se esconde una cascada de 100 metros digna de los vikingos

Las claves

Las claves Generado con IA La cascada de Sorrosal, ubicada en Broto (Pirineo aragonés), impresiona con su caída de más de 100 metros y un paisaje que recuerda a Islandia. El enclave destaca por sus paredes estratificadas, pliegues tectónicos y base rocosa, creando una escena natural única y muy visual. La ruta de acceso desde Broto es corta y sencilla, lo que la convierte en un destino ideal para escapadas rápidas o familiares. La presencia de una vía ferrata junto a la cascada ha potenciado su fama como lugar espectacular dentro del Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos.

Hay lugares en España que desconciertan porque no encajan con la postal más repetida del país. Broto, en el Pirineo aragonés, pertenece a esa categoría. A pocos minutos del casco urbano, la cascada de Sorrosal irrumpe con una imagen que parece sacada de latitudes mucho más septentrionales que Huesca.

La comparación con Islandia no nace tanto de un tópico turístico como de la propia fisonomía del enclave. El agua cae entre grandes paredes estratificadas, muy plegadas y de tonos grises, creando una escena de roca desnuda, verticalidad y humedad que remite más al imaginario atlántico que al mediterráneo clásico.

Ahí está la clave real del lugar. Sorrosal no destaca solo por ser una cascada vistosa, sino porque combina varios elementos de gran impacto visual en muy poco espacio: dos tramos principales de agua, una base rocosa muy escénica y una pared geológica que convierte la visita en algo más que un simple paseo.

También ayuda mucho su accesibilidad. La ruta desde Broto es corta y sencilla, y varias guías la sitúan en poco más de un kilómetro en total, lo que la vuelve especialmente atractiva para una escapada rápida o familiar. En apenas unos minutos, el paisaje cambia por completo y gana una potencia poco habitual.

Algunas referencias de turismo activo y aventura incluso hablan de una caída de más de 100 metros en el conjunto del salto. El contexto, además, multiplica su atractivo. Broto se mueve en la órbita inmediata del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y el municipio forma parte del área de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala y del Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos. La cascada no es una rareza aislada, sino parte de un gran territorio geológico.

Dentro de un Geoparque

Ese marco explica también por qué la roca de Sorrosal resulta tan singular. El Geoparque Sobrarbe-Pirineos destaca allí un ejemplo muy visible de pliegues tectónicos en materiales turbidíticos, levantados y deformados durante la formación del Pirineo. Es decir, el lugar no solo entra por los ojos: también funciona como una pequeña lección de geología al aire libre.

El propio Broto se beneficia de esa mezcla de pueblo pirenaico y paisaje abrupto. Su papel como base de acceso al entorno de Ordesa lo convierte en un destino muy buscado, pero una parte importante de su magnetismo está precisamente en levantar la vista y encontrarse con esa grieta de agua y roca casi al borde del casco urbano.

Además, la cascada tiene otro elemento que ha contribuido mucho a su fama reciente: la vía ferrata que asciende junto a ella. Esa instalación ha reforzado su imagen como enclave espectacular y muy reconocible dentro del Pirineo aragonés, incluso para quienes no practican actividades de aventura y solo buscan un impacto visual inmediato.