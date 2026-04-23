La ciudad española construida con casas cueva: reconocida Geoparque Mundial de la UNESCO y con 5 millones de años

Imagen de archivo del pantano que se encuentra en este Geoparque que cuenta con 4.700 kilómetros cuadrados. Pepe Torres EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Guadix, en el sureste de España, es famosa por sus casas cueva excavadas en roca arcillosa y su paisaje geológico único. El Geoparque de Granada, donde se sitúa Guadix, fue reconocido como Geoparque Mundial por la UNESCO en 2020 por su valor científico y educativo. La región conserva registros geológicos de los últimos cinco millones de años, con restos paleontológicos y vestigios humanos muy antiguos. Las casas cueva mantienen temperaturas estables todo el año, y el área es un ejemplo de adaptación humana y desarrollo sostenible en un entorno extremo.

En el sureste de España existe un territorio que desafía la clásica imagen de "paisaje europeo": No hay grandes bosques ni verdes praderas, sino más bien un escenario casi lunar, caracterizado por barrancos, cárcavas y montañas erosionadas que no son más que el reflejo de una historia geológica de millones de años atrás.

Y, dentro de este entorno, es donde se alza Guadix, una ciudad singular donde la arquitectura no se eleva hacia el cielo, sino que se excava hacia la tierra. Este enclave forma parte del Geoparque de Granada, reconocido como Geoparque Mundial por la UNESCO desde el año 2020.

Este distintivo avala su valor científico, educativo y también paisajístico no solo a nivel nacional, sino también a una escala internacional. En total, el Geoparque de Granada abarca más de 4.700 km² y conserva uno de los registros geológicos más completos del Cuaternario en Europa.

De hecho, hace millones de años, esta región estaba ocupada por un gran lago y sistemas fluviales. Sin embargo, la posterior erosión de los sedimentos dio lugar a las actuales "hoyas" y relieves arcillosos, creando un paisaje único caracterizado por cañones, mesetas y depresiones.

Un auténtico "laboratorio natural"

Pero, desde el punto de vista científico, lo más relevante es que estos terrenos contienen evidencias de los últimos cinco millones de años de historia de la Tierra, incluyendo restos paleontológicos y algunos de los registros humanos más antiguos del continente.

En conjunto, este valor estratigráfico convierte a esta zona en un auténtico "laboratorio natural" tanto para geólogos como para paleontólogos y arqueólogos. Dentro de este contexto natural está Guadix, también conocida como "la capital europea de las cuevas".

De hecho, ese es precisamente su rasgo más distintivo: el Barrio de las Cuevas, donde miles de viviendas han sido excavadas directamente en roca arcillosa. Además, no se trata de un reclamo turístico moderno, sino que son el resultado de siglos de adaptación humana al medio natural.

El desarrollo de estas cuevas se intensificó entre los siglos XVI y XVII, cuando las poblaciones con menos recursos encontraron en la excavación una solución eficiente, económica y perfectamente integrada a este entorno natural.

Hoy en día se estima que existen unas 2.000 viviendas "trogloditas", muchas de ellas aún habitadas o bien transformadas en alojamientos turísticos. Su principal ventaja es precisamente su comportamiento térmico: mantienen una temperatura estable de entre 18º y 20º durante todo el año, convirtiéndolas en una solución bioclimática natural extremadamente eficiente.

Por otro lado, cabe destacar que el valor del Geoparque de Granada no es únicamente geológico. La UNESCO reconoce estos territorios por su capacidad para integrar patrimonio natural, cultural y desarrollo sostenible. En este caso en particular, la interacción entre el ser humano y el medio natural ha generado un paisaje cultural excepcional.

Las chimeneas blancas que emergen desde los cerros son visibles desde la distancia, y dan lugar a una estampa única en toda Europa. Por debajo, están las viviendas excavadas, reflejando una forma de vida adaptada a condiciones extremas, fusionando arquitectura y geología.

Además, más allá de estas viviendas-cueva, el geoparque contiene decenas de lugares de interés geológico (LIG), yacimientos arqueológicos y rutas interpretativas que permiten comprender mejor la evolución del territorio y de las sociedades que lo han habitado.

Asimismo, más allá de su valor científico y académico, este geoparque se ha convertido en un destino turístico emergente por múltiples razones: dormir en una casa-cueva, recorrer badlands que recuerdan a paisajes del oeste americano o bien explorar cañones erosionados durante milenios son solo algunas de las propuestas que ofrece la zona.

En conjunto, Guadix y su entorno representan un ejemplo de cómo el ser humano puede adaptarse de forma inteligente al medio natural; algo más destacable si cabe en el contexto actual marcado por la necesidad de sostenibilidad.

En este aspecto, las casas cueva pueden emerger como un modelo arquitectónico a imitar o, al menos, a tener en cuenta como ejemplo a futuro.