Arabia Saudí cambia su estrategia y aprieta con el petróleo para recuperar su peso en el mercado global

Las claves

Las claves Generado con IA Arabia Saudí ha cambiado su estrategia en el mercado del petróleo, priorizando recuperar cuota de mercado frente a otros productores emergentes. La OPEP+, liderada por Arabia Saudí, ha reanudado los aumentos de producción tras meses de congelación, buscando fortalecer su posición global. El contexto geopolítico y las sanciones sobre otros productores han permitido a Arabia Saudí elevar su suministro y reforzar su imagen de proveedor fiable. Dentro de la OPEP+, Arabia Saudí impulsa subidas de producción, consolidando su liderazgo frente a otros miembros más prudentes o limitados por circunstancias externas.

Arabia Saudí ha vuelto a mover ficha en el mercado del petróleo con una lógica menos defensiva que en años anteriores. La clave ya no parece ser solo sostener precios mediante recortes, sino recuperar espacio comercial en un mercado más competido y atravesado por sanciones, tensiones militares y productores emergentes fuera de la OPEP+.

Ese giro no ha aparecido de la nada. Reuters explicó ya en febrero de 2026 que la OPEP+ se inclinaba por reanudar los aumentos de producción desde abril, tras haber congelado nuevas subidas entre enero y marzo. El cambio beneficiaba sobre todo a Arabia Saudí y Emiratos, mejor situados para ganar cuota que otros socios más condicionados.

En realidad, el viraje venía incubándose desde antes.El mismo medio ya describió en 2024 un cambio estratégico dentro de la OPEP+, liderado por Arabia Saudí, para dejar de priorizar exclusivamente un barril alto y empezar a defender parte del terreno perdido frente a Estados Unidos, Canadá, Brasil o Guyana. La cuota de mercado volvió al centro.

Arabia Saudí, potencia petrolífera

Para Riad, la maniobra tiene además una explicación doméstica muy clara. La economía saudí sigue muy vinculada al petróleo, y en marzo Arabia Saudí lideró un fuerte aumento de la producción de la OPEP en febrero de 2026, justo antes de la escalada regional, como parte de medidas de contingencia.

La lectura estratégica también pesa. Si Arabia Saudí conserva margen para elevar suministro mientras otros productores afrontan sanciones, daños o mayores dificultades logísticas, vender más no solo aporta ingresos: también permite recuperar clientes en Asia y reforzar su posición como proveedor fiable en un momento de gran volatilidad internacional.

Blindados frente a lo que pase

El contexto geopolítico ha reforzado todavía más esa apuesta. Ocho miembros de la OPEP+ acordaron un nuevo aumento de producción condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz, con el crudo cerca de 120 dólares y una parte sustancial del suministro regional seriamente afectado.

Ahí se ve bien que el mercado ya no gira únicamente alrededor del precio, sino también de la capacidad de reacción. En una crisis de suministro, importa quién puede volver antes, quién dispone de rutas alternativas y quién puede comprometer barriles con rapidez. Arabia Saudí quiere seguir siendo vista como uno de esos actores imprescindibles.

También hay una dimensión política dentro de la propia OPEP+. Se ha venido constatando una dinámica en la que Arabia Saudí empuja para reactivar o acelerar subidas de producción mientras otros miembros prefieren más prudencia o están atados por circunstancias externas. Eso convierte la estrategia saudí en una forma de liderazgo efectivo dentro del grupo.