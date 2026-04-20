El parque natural con las rocas más antiguas de España: tiene 167 km² de agua y es Geoparque Mundial de la UNESCO

Este parque fue integrado en la red de geoparques de la UNESCO en el año 2023. Kiko Delgado EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El Geoparque Mundial de la UNESCO Cabo Ortegal, en el norte de Galicia, alberga rocas de hasta 500 millones de años, algunas de las más antiguas de la Península Ibérica. Este parque natural muestra materiales normalmente enterrados a más de 70 kilómetros de profundidad, expuestos por procesos tectónicos milenarios. Cabo Ortegal es un referente científico y educativo, reconocido internacionalmente por su singularidad geológica y su valor como aula natural para estudiar la evolución de la Tierra. El territorio ofrece una experiencia única a los visitantes, permitiendo observar paisajes y formaciones geológicas que revelan la historia profunda del planeta.

En el norte de Galicia hay un lugar donde el paisaje no solo se contempla: se lee como un libro abierto sobre la historia del planeta. El Geoparque Mundial de la UNESCO Cabo Ortegal alberga rocas con 500 millones de años, vestigios de un mundo remoto.

Su valor no reside solo en la antigüedad. Este territorio de la provincia de A Coruña expone materiales que normalmente permanecen enterrados a más de 70 kilómetros de profundidad, como si la corteza terrestre hubiese decidido mostrar sus secretos más íntimos.

Cabo Ortegal es, en términos geológicos, una anomalía extraordinaria. Las rocas que hoy afloran en sus acantilados y montes proceden del manto superior y de antiguos fondos oceánicos, levantados por procesos tectónicos que comenzaron hace cientos de millones de años.

La historia de este enclave se remonta a la orogenia Varisca, una colisión colosal entre grandes masas continentales que contribuyó a configurar Pangea. En ese choque, la presión, el calor y el movimiento de placas empujaron hacia la superficie materiales formados en profundidad.

Unas rocas con historia

El resultado es un paisaje que fascina a geólogos y viajeros. En Cabo Ortegal aparecen peridotitas, serpentinitas, metavulcanitas y metasedimentos, un conjunto de rocas que permite reconstruir capítulos esenciales de la evolución terrestre con una precisión poco habitual.

Entre sus singularidades destaca la presencia de algunas de las rocas más antiguas de la Península Ibérica, datadas en torno a 500 millones de años. Ese dato sitúa al geoparque como una referencia científica y un destino capaz de contar una epopeya casi imposible de imaginar.

La magnitud del hallazgo se entiende mejor al observar el contraste. Mientras otros paisajes se explican por la erosión reciente, Cabo Ortegal ofrece el testimonio de procesos que ocurrieron cuando la vida compleja apenas comenzaba a expandirse sobre la Tierra.

Por eso el territorio se ha consolidado como una de las grandes aulas naturales de España. No es únicamente un espacio de belleza abrupta, sino un laboratorio al aire libre donde la ciencia puede seguir la pista de la tectónica de placas y de la profundidad del tiempo.

La declaración como Geoparque Mundial de la UNESCO reforzó esa relevancia internacional. El reconocimiento abarca siete municipios del norte coruñés y sitúa a Cabo Ortegal dentro de una red global de lugares excepcionales por su patrimonio geológico y su valor educativo.

Pero el geoparque no vive solo para los especialistas. Su fuerza también está en la experiencia del visitante, que encuentra en sus miradores, senderos y acantilados una forma distinta de viajar: no hacia el pasado reciente, sino hacia el interior mismo de la Tierra.

En Cabo Ortegal, cada roca funciona como una prueba material de que el planeta aún conserva huellas legibles de su origen. Y pocas veces esa lectura resulta tan nítida, tan espectacular y tan decisiva para entender la historia geológica de España.